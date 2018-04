Non solo Montalbano a Ragusa

Star Wars - da Ian Solo a Leia tutti hanno un clone digitale. Ma la Principessa Non tornerà : Il clone digitale di Carrie Fisher nel ruolo della Principessa Leia non tornerà nel prossimo Episodio IX della saga di Star Wars . Lo ha deciso la LucasFilm, pur rivelando di avere a disposizione le ...

Star Wars - da Ian Solo a Leia tutti hanno un clone digitale. Ma la Principessa Non tornerà - Cinema - Spettacoli : Il clone digitale di Carrie Fisher nel ruolo della Principessa Leia non tornerà nel prossimo Episodio IX della saga di Star Wars . Lo ha deciso la LucasFilm, pur rivelando di avere a disposizione le ...

Casting per un film di Francesco Mandelli e Non solo Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di partecipare ai Casting e provini per un un film di Francesco Mandelli ma anche per un nuovo interessante film. Cabu Cabu Per la realizzazione di uno short film dal titolo Cabu Cabu e diretto da Matteo Silvan, si cercano attori e attrici per ruoli da protagonista. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: un uomo di origine africana ma non del Nord Africa-Maghreb ...

Cannes 2018/ Non solo Garrone e Rohrwacher : Dogman - il mondo conoscerà la storia del 'canaro' della Magliana : Cannes 2018, la nuova edizione del Festival prenderà il via il prossimo 8 maggio con l'Italia protagonisti Matteo Garrone e Alice Rohrwacher dopo il silenzio del 2017(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:42:00 GMT)

CANNES 2018/ Non solo Garrone e Rohrwacher : Valeria Golinor : Valeria Golino in Un Certain Regard con Euphoria : CANNES 2018, la nuova edizione del Festival prenderà il via il prossimo 8 maggio con l'Italia protagonisti Matteo Garrone e Alice Rohrwacher dopo il silenzio del 2017(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 15:48:00 GMT)

Casting per un film di Francesco Mandelli e Non solo : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare ai Casting e provini per un un film di Francesco Mandelli ma anche per un nuovo interessante film. Cabu Cabu Per la realizzazione di uno short film dal titolo Cabu Cabu e diretto da Matteo Silvan, si cercano attori e attrici per ruoli da protagonista. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: un uomo di origine africana (ma non del Nord Africa-Maghreb) ...

PROTESI DENTARIE Non A NORMA/ Dentiere "fasulle" - allarme salute : Non c'è solo l'eventuale distaccamento : PROTESI DENTARIE non a NORMA, Dentiere ''fasulle'': allarme per la salute e un caso di morte a Lecce. I consigli da parte dell'Aiop per evitare di ritrovarsi in situazioni complicate.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:53:00 GMT)

La Casellati : “Berlusconi Non ha fatto la guerra a tutti i giudici”. Solo a quelli che Non è riuscito a comprare : www.forum.spinoza.it L'articolo La Casellati: “Berlusconi non ha fatto la guerra a tutti i giudici”. Solo a quelli che non è riuscito a comprare proviene da Il fatto Quotidiano.

In Siria Non uccidono solo le armi chimiche : La questione delle armi chimiche ha monopolizzato il dibattito sulla Siria, per interesse di tutti i governi coinvolti nel conflitto. Intanto nessuno si preoccupa davvero del destino dei cittadini, di fermare la guerra e del futuro del paese. Leggi

GRANDE FRATELLO 2018/ Cristiano Malgioglio Non sarà solo un opinionista : "Ci saranno situazioni divertenti" : GRANDE FRATELLO 2018: Cristiano Malgioglio e Simona Izzo non saranno solo due semplici opinionisti. La conferma arriva dallo stesso cantante, ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 08:10:00 GMT)

Real-Juve - Benatia : "Rigore? Non è mai fallo - Vazquez poteva solo cadere" : Nessuno può analizzare meglio di Mehdi Benatia l'episodio chiave di Real Madrid-Juve, il presunto fallo del difensore della Juve su Lucas Vazquez. "L'anno scorso è toccato al Bayern, quest'anno a noi, ...

Vittorio Sgarbi - Non solo calunniatore seriale - ma anche scopiazzatore recidivo : ... dimostrando una totale mancanza di fantasia; un vero tormento per chi come lui si dimena con ogni mezzo per apparire agli occhi del mondo come un tipo originale. Di foto e video indecenti Sgarbi su ...

IL CASO/ Combattere il tumore del polmone - serve un patto tra medici e pazienti - e Non solo - : 0mila morti all'anno in Italia di cancro ai polmoni. 'Erone Onlus' ha organizzato con successo un nuovo, importante incontro tra medici e popolazione.

Non solo Roma - da Basso a Vezzali quelle folli rimonte : Oltre il calcio, lo sport ha segnato storie meravigliose, come nel lontanissimo 1972 ai mondiali di ciclismo a Gap in Francia: Franco Bitossi dopo una fuga temeraria si presenta da solo sul ...