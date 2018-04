' No | non potremo mai liberarci di Facebook È nella natura umana'

Di Maio : "Inutile andare al Governo se non potremo cambiare tutto" : 'Scusate se ci stiamo mettendo un po' di tempo a formare il nuovo Governo, ma lo stiamo facendo perché è inutile andare al Governo o fare il presidente del Consiglio se non potremo davvero cambiare ...

Ducati - Ciabatti : 'non credo che potremo ridare lo stesso ingaggio a Lorenzo' : Quando abbiamo ingaggiato Jorge, aveva un'altra offerta molto importante dalla Yamaha per altri due anni ed era il campione del mondo in carica. La Ducati ha fatto uno sforzo per attirare l'...

La Ducati avverte Lorenzo : “non gli potremo garantire lo stesso ingaggio” : La Ducati avverte Lorenzo: “Non gli potremo garantire lo stesso ingaggio” Il futuro della Ducati in MotoGP verrà scritto nei prossimi mesi. Sia Jorge Lorenzo, sia Andrea Dovizioso, infatti, sono in scadenza di contratto e il ds di Borgo Panigale, Paolo Ciabatti, ha già voluto mettere le cose in chiaro. Partendo proprio dallo spagnolo, il […] L'articolo La Ducati avverte Lorenzo: “Non gli potremo garantire lo stesso ...