No all' obbligo di lavoro nelle feste | sciopero dei commercianti il 25 aprile e 1 maggio

Hai chiesto informazioni all'Asl? L'obbligo del vaccino è sospeso Una sentenza fa riesplodere il caso : SVOLTA SUI VACCINI/ Una sentenza del Tar di Brescia fa esplodere il caso. L'Asl per legge deve informare i genitori sui problemi. Se non avviene il bambino è reintegrato all'asilo. Una decisione giuridica che apre a possibili imprevedibili sviluppi sul tema Segui su affaritaliani.it

Stop ai falsi cibi italiani : scatta l'obbligo dello stabilimento in etichetta. Masiello - Coldiretti - : ritorno alla trasparenza. : Da oggi scatta l'obbligo di indicare nelle etichette degli alimenti sede ed indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 145/2017. Si ...

La scuola dell'obbligo? Inizia all'asilo : Combattere le diseguaglianze sociali rendendo obbligatoria la scuola materna e facendo cominciare il percorso educativo a tre anni invece che a sei. Emmanuel Macron annuncia, a partire dal 2019, una rivoluzione più simbolica che reale ma non per questo meno significativa nella Francia che il presidente sta cercando di plasmare e segnare in questo quinquennato "in marcia". I numeri dicono che sono appena 20-30mila i bimbi francesi esclusi ogni ...

JIVENTUS - INFORTUNIO KHEDIRA / allarme rientrato? Con il tedesco la prudenza è d'obbligo : INFORTUNIO KHEDIRA, problema al ginocchio per il centrocampista tedesco durante Germania-Spagna, la Juventus è in ansia. Salterà la sfida contro il Real Madrid di Champions League?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:07:00 GMT)

Bollette telefoniche - aumenti bloccati dall'Antitrust. Era la "risposta" dopo l'obbligo della fatturazione a 30 giorni : Arriva lo stop. L'Antitrust ordina la sospensione cautelare dell'attuazione dell'intesa tra Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre per quel che riguarda i rincari delle Bollette previste dai...

Auto : Dal 31 marzo scatta l'obbligo della chiamata automatica d'emergenza eCall : Dal prossimo 31 marzo 2018 diventerà più semplice ricevere soccorso in caso di incidente stradale. infatti, da questa data, in ottemperanza ad una precisa direttiva dell'Unione Europea e cioè la Direttiva Ue 2015/758. In base a questa nuova disposizione europea tutte le vetture di nuova immatricolazione dovranno essere dotare di un dispositivo di chiamata Automatica dei Carabinieri. Vediamo, più nel dettaglio, come funzionerà il nuovo ...

Certificato medico sport - stop all'obbligo per i bambini da zero a sei anni : Eliminato l'obbligo del Certificato medico per la pratica dell'attività sportiva in età prescolare.D'ora in poi i bambini da zero a sei anni potranno dunque liberamente praticare un'attività fisica organizzata senza bisogno di documentazione medica, salvo in casi specifici segnalati dal pediatra di famiglia. Lo prevede un decreto firmato dai ministri della Salute, Beatrice Lorenzin, e dello sport Luca Lotti.

Pif lancia un appello al Pd : "allearsi con il M5s è un obbligo morale" : Il conduttore e regista ha pubblicato un video in cui invita il Partito democratico a governare con Di Maio

Pif lancia un appello al Pd : “allearsi con il M5s è un obbligo morale” : Pif lancia un appello al Pd: “Allearsi con il M5s è un obbligo morale” Il conduttore e regista ha pubblicato un video in cui invita il Partito democratico a governare con Di Maio Continua a leggere L'articolo Pif lancia un appello al Pd: “Allearsi con il M5s è un obbligo morale” proviene da NewsGo.

allerta neve a Venezia : obbligo di catene su Romea - Triestina e Piovese : In seguito alla comunicazione dell’Arpav, che oggi alle 12.30 ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per nevicate in pianura, il Comitato operativo per la viabilità si è riunito in Prefettura. Presenti i rappresentanti della città metropolitana, del Comune di Venezia, Anas S.p.A., Veneto Strade S.p.A., Concessioni autostradali Venete e Autovie Venete. L’obiettivo era valutare gli interventi per contrastare i problemi ...

Spalletti - c'era obbligo invertire trend : A Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti dice la sua sul rigore non concesso al Bologna a San Siro: ''Dopo un periodo di crisi avevamo una sorta di obbligo di invertire il trend, a ...

Spalletti - c'era obbligo invertire trend : A Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti dice la sua sul rigore non concesso al Bologna a San Siro: ''Dopo un periodo di crisi avevamo una sorta di obbligo di invertire il trend, a ...

Vaccini - il ministro Lorenzin : “No alla proroga dell’obbligo - oltre il 10 Marzo ci saranno multe” : Non ci saranno proroghe alla scadenza del 10 Marzo per l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a scuola. Lo ha assicurato la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, sottolineando che “i genitori con figli iscritti alle scuole dell’obbligo che hanno deciso di non vaccinare i propri figli pagheranno la sanzione” prevista dalla legge. “Spero – ha aggiunto, parlando a margine di un incontro elettorale a ...

Sottoposto all'obbligo di dimora - ma a spasso fino a Surbo : nuovi guai : NARDO' - Massimiliano Cordella, un 38enne di Nardò, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale. I militari hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip ...