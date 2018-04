Nicolò Vs Giordano Nilufar causa la lite social tra i due corteggiatori Uomini e donne

Uomini e Donne - il durissimo attacco di Nicolò Ferrari a Giordano Mazzocchi : L'ex protagonista di Riccanza contro il rivale: "Io non lascerei mio figlio ad una persona che si comporta così"

Anticipazioni Uomini e Donne : Nicolò porta VIRGINIA a Parigi - GIORDANO non ritorna in studio : Dal blog Isa e Chia sono emerse le prime informazioni sulla nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, avvenuta lunedì 10 aprile 2018; per via del percorso di Nilufar Addati, NICOLÒ Brigante e Sara Affi Fella, non è stato possibile parlare del trono di Mariano Catanzaro. Scopriamo insieme ciò che è accaduto… Profondamente turbato dal bacio che Nilufar ha scambiato col rivale NICOLÒ Ferrari, GIORDANO Mazzocchi ha deciso la ...

Uomini e Donne anticipazioni : NILUFAR sempre più indecisa tra GIORDANO e Nicolò : Nelle puntate del trono classico di Uomini e Donne andate in onda di recente su Canale 5, i telespettatori hanno potuto assistere all’indecisione di NILUFAR Addati: la ragazza, nel corso delle esterne, ha infatti ribadito di non sapere affatto chi potrà scegliere tra GIORDANO Mazzocchi e NICOLÒ Ferrari, i due corteggiatori rimasti nel suo parterre. La scelta della ragazza, date le ultime novità, potrebbe addirittura concludersi in maniera ...

Uomini e Donne oggi : il bacio di Giordano e Nilufar - reazione Nicolò : oggi Uomini e Donne: Giordano bacia Nilufar per la prima volta, Sara contro Lorenzo oggi torna finalmente in onda il Trono Classico di Uomini e Donne. I telespettatori assisteranno ad una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Dopo la scorsa registrazione, Nilufar ha raggiunto Nicolò Ferrari in camerino. Il ragazzo è infatti rimasto […] L'articolo Uomini e Donne oggi: il bacio di Giordano e Nilufar, reazione Nicolò proviene da Gossip ...

Terremoto a 'Uomini e donne' : Nifular bacia Nicolò - Giordano e Lorenzo lasciano la trasmissione : ROMA- Registrazione movimentata per il Trono classico di 'Uomini e donne', salotto sentimentale condotto da Maria De Filippi e seguito da Leggo.it . Protagoniste assolute, come riportano le ...

