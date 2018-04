Netgear Nighthawk XR500 è un router con un software pensato per i giocatori

Recensione Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 : I videogiocatori, che siano questi su PC o Console, oltre che dalla passione videoludica sono accomunati da un requisito ormai fondamentale e per nulla scontato: una buona connessione alla rete. Per godere di un’esperienza di gioco online al top, oltre che avere un collegamento alla rete veloce, è necessario che anche i mezzi che veicolano la rete siano di alta qualità. A chi gioca online connettendosi alla propria rete WiFi di casa, ...

Nighthawk M1 - il router mobile che va a braccetto con Netgear Arlo - : Per chi ama viaggiare nel tempo libero, per chi ha un camper o una seconda casa: streaming, download e trasferimento file anche in mobilità grazie al nuovo mobile router di Netgear Netgear presenta Nighthawk M1, il dispositivo da viaggio ideale che combina la praticità di un ...

Netgear Nighthawk X6S AC3000 Wi-Fi Range Extender - recensione : Quella della copertura Wi-Fi è una tematica che interessa i proprietari di abitazioni di una certa dimensione in cui il router principale non riesce a coprire l'intero appartamento con la connessione wireless standard. Negli ultimi anni si sono andate via via evolvendo soluzioni pensate per estendere il Range della rete wireless utilizzando dispositivi in grado di catturare il segnale e riamplificarlo per coprire le zone poco o nulla servite dal ...

Router portatile 4G fino a 1 Gbps : Netgear lancia Nighthawk M1. WiFi ovunque con Orbi RBK20 - : ... è in grado di archiviare contenuti multimediali in una scheda SD, di collegarsi tramite un connettore USB Type-C a dispositivi di storage esterni e riprodurre in streaming contenuti multimediali per ...

Netgear EX8000 Nighthawk X6S : il ripetitore definitivo : Quando si parla di range extender di solito si hanno in mente prodotti poco costosi, adatti ad un utilizzo base. Questo può portare dei grossi problemi, sopratutto se le prestazioni che si cercano sono di alto livello. Netgear continua a fare ricerca in questo campo, con ottimi risultati. Uno degli ultimi prodotti di questa categoria lanciati sul mercato è Netgear EX8000 Nighthawk X6S, davvero rivoluzionario in un ambiente pieno di alternative ...