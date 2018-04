NCIS rinnovata per la sedicesima stagione | Mark Harmon firma per restare un altro anno

optimaitalia

(Di venerdì 13 aprile 2018) La squadrapiù amata del mondo e il suo capo Leroy Gibbs non vda nessuna parte: il network CBS ha comunicato l'ufficialità del rinnovo della serie per una, che avrà come sempre al timone. L'attore ha infattito un accordo che lo vedrà tornare nei panni di Gibbs per un, oltre che in quelli del produttore esecutivo della serie. I dubbi sul ritorno diper una nuova, a dire il vero, erano ben pochi, trattandosi dello show più visto di casa CBS nonché uno dei più amati al mondo, dove viene esportato in oltre 200 paesi. Tra questi c'è anche l'Italia: la quindicesimadel crime drama viene trasmessa in prima visione ogni domenica sera su Rai2, dove rappresenta uno degli appuntamenti televisivi più attesi della settimana."È molto semplice – gli spettatori ovunque amano" ha detto Kelly Kahl, Presidente ...