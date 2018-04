Nba playoff | la guida serie per serie al primo turno

Playoffs Nba 2018 : accoppiamenti e pronostici : Basta scherzare, d’ora in poi si inizia a giocare sul serio, perché nel weekend partono i Playoffs NBA, la cui parola chiave quest’anno è equilibrio. A differenza degli ultimi anni, dove i campioni in carica di Golden State e dei finalisti Cavaliers partivano nettamente avanti a tutti gli altri, adesso è diverso e non solo perché Warriors e Cleveland non sono le teste di serie numero uno delle rispettive conference. Tra le sedici franchigie ...

Nba - Denver Nuggets e L.A. Clippers : quale futuro per le eliminate dai playoff? : Se la mancata qualificazione alla post-season comporta la perdita di una potenziale dose di esperienza unica - perché i playoff sono davvero tutt'altro sport rispetto alle partite velocemente ...

Nba 2018 - Marco Belinelli è pronto per i playoff : “A Philadelphia sono di nuovo sereno. Vogliamo andare lontano!” : La stagione NBA di Marco Belinelli ha letteralmente cambiato faccia con il passaggio da Atlanta a Philadelphia. Il nativo di San Giovanni in Persiceto si è calato alla perfezione nel contesto dei 76ers, tornati finalmente competitivi dopo anni di costruzione: sono arrivate 23 vittorie in 28 gare, 16 delle quali consecutive, per qualificarsi non solo ai playoff ma issarsi addirittura fino al terzo posto della Eastern Conference. “Qui sono ...

Nba Regular Season 2017/18 : Timberwolves in - Nuggets out - è finalmente completo il tabellone dei playoff! : Siamo giunti alla fine. Della NBA Regular Season 2017/18. Per fortuna che ora iniziano i playoff!!! In quest’ultimo articolo su questa lunga e fantastica NBA Regular Season analizzeremo i risultati delle ultime 12 partite giocate oggi. Partite che hanno decretato il quadro completo delle squadre qualificate ai playoff. Nella partita più attesa e importante della giornata in chiave playoff i Timberwolves guidati da Butler (31 punti) e ...

Playoff Nba 2018 : le date - gli orari e la guida completa con tutte le informazioni : ...migliore è consultare quotidianamente la sezione NBA su skysport.it per non perdersi neppure un tiro decisivo del momento più divertente e spettacolare del campionato di basket più bello del mondo. ...

Playoff Nba 2018 - il calendario e le date dei playoff. Il tabellone delle due Conference fino alla finale : Scattano i Playoff NBA. È caccia al titolo detenuto dai Golden State Warriors. Quest’anno ci sarà il quarto episodio della saga in finale con i Cleveland Cavaliers? Difficile dirlo, perché l’equilibrio la fa da padrone. Proprio la squadra di LeBron James non è la favorita numero uno ad Est. Se non altro stando al seeding, che vede i Cavaliers quarta forza. La prima testa di serie è Toronto, seguita da Boston e dalla sorprendente ...

Nba - Playoff 2018 : il tabellone completo. Date e calendario : programma - orari e tv : La lunga regular season della NBA è terminata ed è già tempo di pensare ai Playoff. Inizia la postseason, quella che porterà la vincitrice della Eastern e quella della Western Conference a giocarsi il titolo alle NBA Finals. Il format è sempre lo stesso: serie al meglio delle sette gare dal primo turno fino alla finale. Si comincia già questo sabato con la disputa delle prime partite di primo turno. Ad aver chiuso al primo posto ad Est è stata ...

Chi vedremo ai playoff della Nba : Sono finite le partite della stagione regolare e tra due giorni comincia la fase finale del campionato, la più divertente e spettacolare The post Chi vedremo ai playoff della NBA appeared first on Il Post.

Nba - le griglie dei playoff : ANSA, - ROMA, 12 APR - Stagione regolare conclusa in nba con le partite di questa notte che hanno consegnato i verdetti finali in tema di playoff. Il risultato più clamoroso è l'esclusione dei Denver ...

Nba - i risultati dell'ultima giornata e la griglia completa dei playoff : Dopo i verdetti dell'ultima notte di regular season NBA, ecco come si compone la griglia playoff della Eastern e della Western Conference, con la postseason pronta a debuttare sabato 14 aprile. ...

Nba - la maledizione è spezzata : Minnesota soffre ma torna ai playoff dopo 14 anni - Denver ko al supplementare : Se non sono bastate 81 partite per determinare chi meritasse di andare ai playoff tra Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, è in qualche modo coerente che neanche i canonici 48 minuti di una gara ...

Nba 2018 : finale thrilling! Wolves ai playoff - Nuggets sconfitti all’overtime. Blazers terzi a Ovest davanti ai Thunder : finale thrilling per la regular season NBA. Il sogno dei Denver Nuggets di coronare l’inseguimento ai playoff si infrange nello scontro diretto contro i Minnesota TimberWolves, che al Target Center si impongono 112-106 all’overtime e conquistano l’ottava posizione ad Ovest, che vale l’accesso alla postseason nei quarti di Conference contro gli Houston Rockets. Un’incredibile altalena di emozioni caratterizza la ...

Nba - playoff : gli accoppiamenti. Beli e Phila terzi a Est trovano Miami : L'ultima notte di regular season ha stabilito gli accoppiamenti playoff , sabato il via, e le classifiche di conference. Ecco il quadro eastern conference - , 1, Toronto Raptors vs , 8, Washington ...