NBA | Danilo Gallinari; Annata sfortunata | ma torno più forte di prima

NBA - slitta il rientro di Danilo Gallinari : 'La mano non è al 100% - mi hanno chiesto di stringere i denti' : A dispetto di quello che era stato detto una settimana fa , Danilo Gallinari non è riuscito a rientrare stanotte contro i Milwaukee Bucks. La mano destra, fratturata appena dopo la pausa per l'All-...

NBA 2018 : nessun problema per Golden State - Toronto saldamente al comando ad Est. Brutte notizie per Danilo Gallinari : Dieci incontri giocati nella notte NBA. nessun problema per Golden State, che ha battuto per 114-109 gli Atlanta Hawks. Un successo arrivato col brivido, perché nel corso del primo quarto Steph Curry ha lasciato la partita per un problema alla caviglia destra. La stella dei Warriors, non solo è rientrata qualche minuto dopo, ma ha chiuso il match con 28 punti, 15 dei quali negli ultimi sette minuti del primo tempo. Anche Kevin Durant ha ...

NBA 2018 : Golden State domina San Antonio - show di Anthony Davis. Danilo Gallinari oltre i 20 punti : C’era attesa, in vista della nottata odierna della stagione regolare dell’NBA 2018, per lo scontro diretto tra San Antonio Spurs e Golden State Warriors. Pur dopo un primo quarto tutto in favore degli Speroni, i campioni NBA in carica hanno stretto le viti della difesa, interrompendo il flusso offensivo di Aldridge e compagni, pur continuando con ottime medie realizzative che li hanno portati prima al sorpasso e successivamente a ...

NBA 2017-2018 : Danilo Gallinari trascina al successo i Clippers. Washington e Detroit vincono ancora : Sono sette le partite della notte NBA. Dopo l’ottima prestazione offerta contro Chicago, Danilo Gallinari si ripete e trascina nuovamente Clippers alla seconda vittoria consecutiva. L’azzurro è ancora una volta il miglior marcatore di Los Angeles con 28 punti a referto nel successo dei californiani contro i Dallas Mavericks per 104-101. Ottima prova anche del neo arrivato Tobias Harris, autore di 19 punti, mentre ai Mavs non bastano ...