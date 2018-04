Nazionale U18 - 20 convocati per amichevole con Ungheria : Dopo il pareggio (1-1) conquistato il 7 febbraio a Ploufragan con i padroni di casa della Francia e il bel successo (3-1) con l’Olanda nel match disputato lo scorso 23 marzo a Biella, mercoledì 18 aprile (ore 15) la Nazionale Under 18 sarà per la prima volta nella sua storia di scena allo stadio Comunale di Abano Terme (PD) per affrontare in amichevole i pari età dell’Ungheria. I 20 azzurrini convocati dal tecnico Daniele France ...