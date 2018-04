Nautica | conclusa missione incoming Ucina-Ice

meteoweb.eu

: RT @Adnkronos: Una missione per valorizzare la nautica italiana - LeonardiAmalia : RT @Adnkronos: Una missione per valorizzare la nautica italiana - Adnkronos : Una missione per valorizzare la nautica italiana -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Si èlacon la quale Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane eConfindustriahanno portato dal 9 aprile una delegazione di giornalisti stranieri in visita ai principali distretti nautici di Liguria e Toscana. I giornalisti, provenienti da Europa, Russia ed Emirati Arabi, hanno visitato i cantieri nautici Permare ‘ Amer Yachts, Otam, Baglietto e Sanlorenzo in Liguria e Benetti Yachts, Cantieri Navali Codecasa, Rossi Navi e Overmarine in Toscana. La delegazione ha potuto toccare con mano l’eccellenza della filiera dellada diporto in Italia, grazie alla presentazione di alcune importanti realtà del settore: F.lli Razeto&Casareto, AB Volvo Penta, Marina di Loano, Veleria San Giorgio, Gianneschi Pumps and Blowers. Ladi ...