Nautica | conclusa missione incoming Ucina-Ice 2

meteoweb.eu

: RT @Adnkronos: Una missione per valorizzare la nautica italiana - LeonardiAmalia : RT @Adnkronos: Una missione per valorizzare la nautica italiana - Adnkronos : Una missione per valorizzare la nautica italiana -

(Di venerdì 13 aprile 2018) (AdnKronos) – ‘Ladisi inserisce nell’ambito del progetto di follow up del Salone Nautico Internazionale di Genova, unica manifestazione italiana iscritta nel calendario fieristico internazionale “, ha dichiarato Marina Stella, Direttore Generale di‘Il Piano Made in Italy prevede una campagna di follow up del Salone Nautico di Genova continuativa, con uscite sulle principali testate internazionali – tra cui Yachting World, IBI, Boote e Boote Exclusive, Neptune Yachting Moteur, The World of Yachts -, in concomitanza con i primari saloni esteri di settore doveConfindustriae il Salone Nautico di Genova sono state presenti: il Fort Lauderdale Boat Show, il METS di Amsterdam, il Boot di Düsseldorf, il Dubai International Boat Show. Il sostegno del Piano Made in Italy e il supporto del MiSE e di ICE Agenzia ...