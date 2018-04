Napolitano da Mattarella | ha un compito difficile e urgente

Le consultazioni di Mattarella - Napolitano : 'Compito difficile e complesso' : Ultimo giorno di consultazioni bis al Quirinale, oggi i vertici istituzionali. La presidente del Senato Elisabetta Casellati in pole per un mandato esplorativo -

Consultazioni - Napolitano : “Compito di Mattarella difficile e urgente. Solidali con lui” : “Parlo per me, ma sono convinto che esprimo un sentimento comune anche ai presidenti di Camera e Senato: siamo tutti accanto al Presidente Mattarella nella ricerca di soluzioni ed è un compito, come potete immaginare, estremamente difficile, complesso e presenta una sua innegabile urgenza. Per il Presidente è un momento delicato e siamo pienamente Solidali con lui”. Lo ha affermato il Presidente emerito della Repubblica, ...