Napoli | tutto pronto per l’inaugurazione del primo Book and Bed d’Italia

Napoli-Chievo e quei fischi ingenerosi a Lorenzo Insigne : ora dimentichiamo tutto! : Che liberazione. Il gol di Diawara nei minuti di recupero di Napoli-Chievo è stato come togliersi un peso, per una città intera, che aveva accumulato sulle proprie spalle il peso di un fallimento imminente. Lo zero a zero, la frustrazione, poi il rigore sbagliato da Mertens che evoca fantasmi di un passato recente e […] L'articolo Napoli-Chievo e quei fischi ingenerosi a Lorenzo Insigne: ora dimentichiamo tutto! proviene da ...

Serie A Dino Baggio : «Scudetto? Si decide tutto nello scontro diretto Juventus-Napoli» : Dino Baggio , ex centrocampista di Juve, Inter, Lazio, Parma e vicecampione del mondo a Usa '94, è stato ospite questa mattina della trasmissione 'Pezzi da 90' condotta da Massimo Boccucci sull'...

Housing Science - a Napoli ingegneri e architetti da tutto il mondo - : ... saranno presentate ricerche, di interesse culturale e sociale, che rappresentano specifiche realizzazioni sul tema 'The Housing for the dignity of mankind' la cui finalita' e' utilizzare la scienza ...

Madrid - Barcellona - Parigi - Lille - Nizza - Bruxelles - Milano - Napoli - Bologna e molte altre città in tutto il mondo il 7 Aprile si mobilitano ... : 15,30- 17,30 interventi di approfondimento e di proposta di medici e di esperti di economia sanitaria: dott. Maurizio Bardi, dott, Luigi Campolo, dott.ssa Marzia Fratocchi, , dott. Pierfranco ...

Intreccio Champions e scudetto : per Juventus e Napoli il mese che decide tutto : ROMA - Calendario al muro, pc, app su smartphone, diario, anche o soprattutto con la spunta nella mente. La data X è segnata, 22 aprile, Juventus-Napoli , con ogni probabilità i novanta e più minuti ...

Camera - Fico viaggia in treno e a Napoli si sposta in taxi : “Tutto deve rimanere semplice e umile” : “Un’emozione fortissima tornare oggi a Napoli, qualcosa di straordinario, tornare come terza carica dello Stato”. Lo ha detto Roberto Fico, neo eletto presidente della Camera. In città, Fico è arrivato in treno e poi si è spostato in taxi. “Non deve cambiare nulla da questo punto di vista – ha affermato – per me molto è importante. Oggi in treno, seconda classe, taxi”. “Tutto – ha concluso ...

Rinnovo Hysaj - il terzino del Napoli rinvia tutto a fine stagione : Incertezza massima nel futuro del Napoli dal punto di vista dei rinnovi, infatti si è momentaneamente fermata la trattativa tra gli azzurri e Hysaj. A tal proposito ha parlato l’agente del terzino albanese, che ha smentito la possibilità di Rinnovo nell’immediato. A confermare la volontà di prendere tempo è stato lo stesso Hysaj, che nella […] L'articolo Rinnovo Hysaj, il terzino del Napoli rinvia tutto a fine stagione proviene ...

De Luca ‘coperto’ di monnezza - a Napoli corteo contro gestione dei rifiuti : “Si muore - tutto uguale”. Lui replica : Con il lancio simbolico di sacchetti della spazzatura verso l’ingresso della sede della Regione Campania si è conclusa la manifestazione “Stopbiocidio” organizzata dal centro sociale Insurgencia e che ha visto a Napoli la partecipazione di migliaia di cittadini, studenti, attivisti, lavoratori e disoccupati. “Andiamo a riportare alle Istituzioni tutta la spazzatura che ci hanno lasciato – dicono i manifestanti – in questi anni non è ...

Juventus-Napoli - 10 anni fa un distacco 'monstre' : poi cambiò tutto : "Questa squadra è nata con me, altro che 1926. Ho comprato un pezzo di carta per 33 milioni di euro, il Napoli non esisteva più, se avessi voluto avrei potuto anche chiamarlo Partenope...". Alla ...

Napoli - giocare dopo ora è un vantaggio : a -2 cambierebbe tutto - Calcio : Vedere la classifica stasera dopo le 22.30 - Genoa permettendo - potrebbe non essere più deprimente per il mondo-Napoli.

Napoli - Avellino - Salernitana - Casertana e tutto il calcio campano ad un bivio Video : Il prossimo turno calcistico è l'ultimo prima dell'arrivo della primavera. E quando arriva la primavera nel calcio è tempo di volate, non sono più ammessi errori perché ormai la fine dei campionati si avvicina. Per le sei squadre campane impegnate nei primi tre campionati calcistici italiani il prossimo turno potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per capire quale potra' essere, realisticamente, l'obiettivo finale al quale ...

