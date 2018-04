Napoli | possibile rivoluzione con l' addio di Sarri

Napoli - l'annuncio di de Magistris : 'Bilancio approvato - lavoro durissimo - quasi impossibile' : ... dopo quello che Napoli - senza soldi - sta facendo per il Paese: dalla lotta alla corruzione e alla mafia, dalla cultura al turismo, dai giovani alla sua economia. La lotta si arresterà appena sarà ...

Napoli - l'annuncio di de Magistris : «Bilancio approvato - lavoro durissimo - quasi impossibile» : «Sabato alle 22.30, vigilia di Pasqua, abbiamo approvato in Giunta il bilancio di previsione 2018 del Comune. E' stato un lavoro durissimo, quasi impossibile». È l'annuncio...

Calciomercato Milan - possibile un super scambio con il Napoli in estate Video : Il Milan ha intenzione di mettere a segno alcuni grandi acquisti per la prossima sessione di #Calciomercato estivo. In particolare, il club rossonero vuole ingaggiare un terzino di alto livello. Stando a quanto riporta il noto quotidiano transalpino France Football, il Milan, dopo l'acquisto a parametro zero di Strinic, ha messo nel mirino Faouzi Ghoulam, forte esterno sinistro che milita nelle fila del Napoli. Il laterale franco-algerino ha ...

Sassuolo - Acerbi : 'Con il Napoli difficile ma non impossibile' : Sassuolo - ' Il mister ha preparato questa amichevole come una partita di campionato '. In questa dichiarazione di Francesco Acerbi , prima del test con il Bassano in programma oggi, c'e' tutto il ...

Napoli - De Laurentiis in città : possibile incontro con Sarri : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è arrivato ieri sera a Napoli Aurelio De Laurentiis . Per motivi di lavoro, quello cinematografico, ma potrebbe essere anche la giornata di un incontro con Maurizio Sarri . A Castel Volturno, ...

Napoli : possibile rinnovo con adeguamento per Koulibaly : La Gazzetta dello Sport svela il possibile prossimo rinnovo di casa Napoli : ' Koulibaly è apprezzato dal Chelsea . Il difensore senegalese resta il punto di riferimento, il giocatore che rappresenta il futuro. Aurelio ...

Napoli - Hamsik : 'Il campionato è ancora lungo - tutto è possibile' : Uno stop che ha in parte condizionato la corsa scudetto del Napoli di Maurizio Sarri, che dopo il ko del San Paolo della settimana scorsa ha pareggiato 1-1 a San Siro contro l'Inter nel posticipo di ...

Serie A Napoli - Hamsik : «Scudetto ancora possibile» : Napoli - Marek Hamsik non molla l'idea di vincere lo scudetto. Il capitano del Napoli lancia il guanto di sfida alla Juventus dopo il sorpasso in classifica: "Siamo scesi al secondo posto ma ci sono ...

Il giorno sbagliato di un piccolo Napoli ma lo scudetto è ancora possibile : Brutta serata, quella del 2-4 contro la Roma. La peggiore partita nella stagione il Napoli non doveva giocarla proprio ieri, dopo la vittoria della Juve sul campo della Lazio - che colpo Dybala -...

Napoli - i tifosi contro la società : "Facciamo il possibile" : La trasferta a Cagliari vietata ai tifosi napoletani continua a sollevare polemiche in città. I tifosi del Napoli hanno espresso la loro delusione in diversi striscioni apparsi in centro e non hanno ...

Da Buran a Big Snow : possibile neve su Roma - Napoli e Firenze (e poi cambia tutto) : Una perturbazione atlantica sta per fare il suo ingresso sull’Italia e il gelido vento siberiano ha le ore contate. Le temperature ancora molto basse, però, favoriranno

Motivi personali - altro che rinnovo : possibile addio al Napoli a fine stagione Video : Mentre in casa Napoli l'entusiasmo continua ad essere a mille soprattutto dopo l'ultima vittoria ottenuta al San Paolo contro una grande squadra come la Lazio di Simone Inzaghi, si continua a pensare al futuro perché Cristiano Giuntoli non dorme mai ed è continuamente a lavoro sia per cercare talenti da mettere a disposizione di Sarri e sia per piazzare quei calciatori che non rientreranno nel progetto tecnico. Ce n'è uno in particolare, ...

Motivi personali - altro che rinnovo : possibile addio al Napoli a fine stagione : Mentre in casa Napoli l'entusiasmo continua ad essere a mille soprattutto dopo l'ultima vittoria ottenuta al San Paolo contro una grande squadra come la Lazio di Simone Inzaghi, si continua a pensare al futuro perché Cristiano Giuntoli non dorme mai ed è continuamente a lavoro sia per cercare talenti da mettere a disposizione di Sarri e sia per piazzare quei calciatori che non rientreranno nel progetto tecnico. Ce n'è uno in particolare, ...

Icardi al Napoli?/ Calciomercato - Ghoulam e Callejon in una possibile trattativa : Icardi al Napoli? Calciomercato, De Laurentiis: con Sarri farebbe 40 gol. Il patron partenopeo ha parlato dell’attaccante e capitano dell’Inter, chiamandolo al San Paolo(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:51:00 GMT)