Napoli | picchia la compagna incinta | la donna perde il bambino

Napoli - ragazzo picchiato e insultato da poliziotti : Due poliziotti che prendono a schiaffi e insultano un ragazzo durante un controllo in strada, nel centro di Napoli. E' quanto si vede in un video choc , ripreso da una finestra con un telefonino, ...

Donna uccisa a scuola a Napoli : si cerca il maritoA marzo lei lo denunciò per averla picchiata : Donna uccisa a scuola a Napoli: si cerca il maritoA marzo lei lo denunciò per averla picchiata Immacolata Villani, 31enne, aveva appena accompagnato la figlia a scuola quando è stata raggiunta dal marito che le avrebbe sparato dopo un breve diverbio. Continua a leggere L'articolo Donna uccisa a scuola a Napoli: si cerca il maritoA marzo lei lo denunciò per averla picchiata proviene da NewsGo.

Napoli - vigilante ucciso nella metro : «Ho detto di picchiarlo a sangue - era un gioco dopo l'ultimo spinello» : Da queste parti, tra i palazzoni popolari e le stazioni della metro collinare, le notti in qualche modo pure devono passare. Qui, tra le stazioni della metro collinare e qualche aiuola mal...

Napoli - picchiarono a morte guardia giurata : fermati tre minorenni : Roma, 17 mar. , askanews, picchiarono a morte una guardia giurata per rubargli al pistola: fermati a Napoli tre minorenni. La polizia di Stato di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica dei ...

Napoli - picchia la moglie davanti alla polizia poi colpisce gli agenti : arrestato : Gli agenti della polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato H.Z., di 23 anni, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce, resistenza a Pubblico ...

Forti nevicate a Roma e Napoli. Temperature in picchiata al Nord : Su tutte le regioni italiane si sta registrando un crollo termico imponente. Colpa del Burian, che dalla Siberia ha raggiunto il Mediterraneo. La Pianura Padana si è risvegliata con i termometri sottozero di 10-15 gradi. La capitale è innevata, così come Napoli e le coste adriatiche: è in queste zone che si registrano i maggiori disagi, soprattutto...

Napoli - ex consigliere picchiato da 4 ragazzini : "Ho rischiato di perdere un occhio" : Francesco Minisci, nella notte tra sabato e domenica, è stato colpito e ferito da quattro ragazzini ...

Napoli - badante picchia un'anziana e tenta di soffocarla con un cuscino : arrestata : Ha aggredito la donna di 85 che avrebbe dovuto accudire. Per questo motivo, Galyna Kyrianova, cittadina ucraina 59enne, è finita in manette per aggressione e lesioni in danno dell'anziana. La donna è ...

Napoli. Picchia i vecchi genitori per i soldi per la droga : Napoli. Picchia i vecchi genitori per i soldi per la droga – I carabinieri della compagnia di Castellammare (Napoli) hanno tratto in arresto in flagranza... L'articolo Napoli. Picchia i vecchi genitori per i soldi per la droga su Roma Daily News.