Napoli | Giuntoli punta il giovane Marcus Browne

Napoli - Sarri fatica ad arrivare a 18 convocati per l’Europa League : intanto Giuntoli lavora ad un innesto : Napoli – Maurizio Sarri, in vista della gara contro il Lipsia, fatica a completare la rosa di 18 calciatori da schierare tra campo e panchina. Le assenze di Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hamsik, Mertens e Machach, costringeranno il tecnico del Napoli a fare qualche scelta ‘anomala’. Potrebbe andare in panchina ugualmente, per numero, un calciatore infortunato come ad esempio Milik, oppure potrebbe essere convocato un giovanissimo ...

Calciomercato Napoli - emergenza in difesa. Giuntoli a caccia di rinforzi : Il DS azzurro sta sondando il mercato degli svincolati: in pole resta l'ex Udinese Siqueira ma nelle ultime ore avanza la pista Paletta, appena liberatosi dal Milan

Napoli - Sarri chiede investimenti - De Laurentiis lo accontenterà : i nomi per “trattenere” il tecnico - Giuntoli è già al lavoro : Napoli, Maurizio Sarri è stato chiaro, servono investimenti ed un progetto vincente per far sì che lui rimanga sulla panchina partenopea. Detto fatto, il patron De Laurentiis ha preso nota del tutto ed agirà di conseguenza in estate, sapendo bene di non potersi privare del suo tecnico. Le parti si siederanno a tavolino per discutere la pianificazione del nuovo corso partenopeo, ma alcune fasi di tale processo sono già ben note ed il ds Giuntoli ...

Mercato boccia Napoli. De La furioso Giuntoli ko Sarri scontento : Il peggior calcioMercato dell'era De Laurentiis. Giuntoli sul banco degli accusati. Sarri scontentissimo. Un flop gigantesco per la squadra capolista e tra le prime venti d'Europa per fatturato e valore tecnico. E' cominciata la caccia al colpevole per una sessione invernale deludentissima. Non è che le altre rivali ed in genere il calcio italiano abbia messo a segno colpi poderosi, ma il Napoli aveva urgenze tecniche che Giuntoli non è riuscito ...