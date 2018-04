Napoli | due feriti da arma da fuoco ricoverati in due ospedali

Biglietti Milan-Napoli - Serie A (domenica 15 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaduesima giornata di Serie A a San Siro : Uno dei big match della 32a giornata di Serie A sarà Milan-Napoli. La squadra di Maurizio Sarri viaggia a San Siro per provare a tenere viva la corsa Scudetto. Il Napoli va a Milano forte del suo impressionante ruolino di marcia in trasferta, con 12 vittorie e 3 pareggi. Uno di questi, però, è stato ottenuto proprio su questo campo, lo 0-0 contro l’Inter. Un risultato che gli azzurri proveranno ad evitare, soprattutto dopo aver riaperto la ...

Milan - brutte notizie per Gattuso : Romagnoli salta il Napoli - almeno due settimane di stop : brutte notizie per mister Gennaro Gattuso : il Milan dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli per almeno due settimane. Il difensore, infortunatosi domenica scorsa durante il match col Sassuolo , ha ...

Napoli - schiaffi e insulti al fattorino : 'I due poliziotti violenti non sono più operativi' : 'sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi' i due poliziotti motociclisti della Questura di Napoli ripresi in un video diventato virale sul web mentre prendono a schiaffi e insultano ...

Castel Volturno - prova Suv in spiaggia e rischia di annegare/ Napoli - Manovre folli : a bordo due figli piccoli : Castel Volturno, prova Suv in spiaggia e rischia di annegare: grande paura per una famiglia di Secondigliano, a bordo la moglie e due neonati, salvati dalle forze dell'ordine(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:49:00 GMT)

Napoli - ladri in uno studio legale : l'irruzione a due passi dal Comune : La scoperta stamattina, quando i dipendenti dello studio sono arrivati al lavoro e hanno trovato tutto sottosopra: qualcuno aveva fatto irruzione e aveva rovistato ovunque alla ricerca di denaro. E' ...

Napoli - schiaffi e insulti al fattorino : 'I due poliziotti violenti non sono più operativi' : 'sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi' i due poliziotti motociclisti della Questura di Napoli ripresi in un video diventato virale sul web mentre prendono a schiaffi e insultano ...

I due poliziotti che a Napoli hanno schiaffeggiato un ragazzo in strada "sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi" : "Sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi" i due poliziotti motociclisti della Questura di Napoli ripresi in un video diventato virale sul web mentre prendono a schiaffi e insultano un giovane fermato dopo un inseguimento. Lo rende noto all'ANSA il questore Antonio De Iesu. Sulla vicenda è in corso un'indagine della Procura.L'aggressione - verbale e fisica - scatta verosimilmente al termine di un inseguimento in una ...

Napoli - schiaffi e insulti al fattorino : «I due poliziotti violenti non sono più operativi» : «sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi» i due poliziotti motociclisti della Questura di Napoli ripresi in un video diventato virale sul web mentre prendono a schiaffi...

Vedi Napoli e impazzisci Due gol nel recupero e il San Paolo sogna ancora : Angelo RossiNapoli L'hanno meritato i cinquantamila di Fuorigrotta. Lo ha ammesso pure Sarri. Una cornice pazzesca, un tifo incessante, la voglia matta di non finirla qui: accada quel che accada ma se la lotta tricolore regala ancora cuore e batticuore è perché la marea azzurra ci crede, più dello stesso Napoli. Si sono giocate due partite al San Paolo, la prima durata settantacinque minuti che ha premiato il doppio bus piazzato da Maran ai ...

Napoli - terrore dopo gli spari sul lungomare : caccia a due parcheggiatori abusivi : Sette colpi di pistola nel pieno della ressa del lungomare, centinaia di passanti che scappano senza una meta precisa, tavolini capovolti, tante persone che cercano riparo all'interno dei ristoranti. ...

Napoli - terrore dopo gli spari sul lungomare : caccia a due parcheggiatori abusivi : Sette colpi di pistola nel pieno della ressa del lungomare, centinaia di passanti che scappano senza una meta precisa, tavolini capovolti, tante persone che cercano riparo all'interno...

Napoli-Chievo 2-1 : Milik e Diawara - due gol da impazzire : Sotto 0-1 fino all'89' , Stepinski, , il Napoli trova i due gol nel finale di partita e tiene viva la corsa scudetto. Mertens ha sbagliato un rigore

DIRETTA/ Napoli Chievo (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Callejon spreca da due passi : DIRETTA Napoli Chievo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della sfida al San Paolo per la 31^ giornata di Serie A (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:25:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE/ Autostrada A1 - macchina nella scarpata : morti due giovani di Napoli : INCIDENTE STRADALE: A1, la macchina su cui viaggiavano due napoletani è finita in una scarpata tra San Vittore e Caianiello. A Bollate uomo in ospedale dopo essere finito contro un albero.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:33:00 GMT)