Napoli - picchia la compagna incinta e lei perde il bambino : arrestato : picchia la compagna incinta e il feto muore: è successo giovedì sera a Procida , Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un uomo di 45 anni, con l'accusa di maltrattamenti in ...

Napoli : arrestato quasi in flagranza di reato finto maresciallo dei carabinieri : Ennesimo caso di estorsione sventato dalle forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, piccola frazione della città metropolitana di Napoli hanno arrestato quasi in flagranza di reato Luca Giuseppe Acquilano per tentata estorsione. L'uomo, scafatese, già noto alle forze dell'ordine per reati simili è stato accusato di avere tentato di estorcere soldi ad un'automobilista di 37 anni, provocando un sinistro. In particolare ...

Accusato di tentato omicidio - è stato arrestato l'ex difensore del Napoli Video : Quella che vi stiamo per raccontare è un'altra grave vicenda di cronaca [Video] accaduta nel centro citta' di Napoli e di cui mai si vorrebbe sentire parlare. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, infatti, è stato convalidato l'#arresto di due uomini nel napoletano, bloccati nel pomeriggio di martedì 26 marzo. L'accusa è quella di aver accoltellato altre due persone, l'accusa dunque è di tentato omicidio. Uno dei due colpevoli ...

Napoli - sgominata piazza di spaccio a Secondigliano : arrestato pusher : Nell'ambito di specifici servizi antidroga, volti a contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di stupefacenti, particolarmente attivo nel fine settimana, gli agenti del commissariato di ...

Napoli - il 15enne arrestato per l'aggressione ad Arturo è un parente dell'assassino di Taglialatela : Un filo rosso sangue abbraccia episodi drammatici della storia criminale di Napoli negli ultimi tredici anni. Grazie all?arresto del terzo presunto componente del branco che avrebbe aggredito e...

Napoli - arrestato lo spacciatore ripreso da Striscia la Notizia : Napoli, arrestato lo spacciatore ripreso da Striscia la Notizia Per impedire l’arresto sono stati lanciati dai balconi secchi d’acqua sui carabinieri Continua a leggere

Napoli - il 15enne arrestato per l'aggressione ad Arturo è un parente dell'assassino di Taglialatela : Un filo rosso sangue abbraccia episodi drammatici della storia criminale di Napoli negli ultimi tredici anni. Grazie all'arresto del terzo presunto componente del branco che avrebbe aggredito e ferito ...

Napoli - Arturo accoltellato dalla babygang : arrestato il terzo aggressore - ha 15 anni : Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile - emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni su richiesta...

Napoli - Arturo accoltellato dalla babygang : arrestato un altro aggressore 15enne : Alle prime luci dell'alba personale della Squadra Mobile della polizia di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile emessa dal Gip del Tribunale per i ...

“Arrestato!”. Guai per l’ex giocatore del Napoli. Finito in manette insieme allo zio - l’accusa è durissima : Lo hanno rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza dopo un vero e proprio raid, portato avanti insieme allo zio, ai danni di due fratelli di 23 e 24 anni nei pressi di una centro estetico in via Miroballo, uno dei vicoli nei pressi di Corso Umberto a Napoli. Una questione su cui stanno cercando di fare piena luce gli inquirenti. Il più giovane degli arrestati, non è proprio uno sconosciuto, si tratta di Massimo Russo ex terzino ...

Massimo Russo - l'ex Napoli arrestato per tentato omicidio/ Accoltellate due persone per motivi passionali : Massimo Russo, l'ex Napoli arrestato per tentato omicidio: accuse pesanti per l'ex calciatore, accoltellamento di due persone per motivi passionali lo scorso 26 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 01:04:00 GMT)

Coltellate nei vicoli di corso Umberto - arrestato ex difensore del Napoli : è accusato di tentato omicidio : È stato convalidato il fermo dei due uomini bloccati il pomeriggio del 26 marzo e accusati di aver accoltellato i fratelli Gennaro e Carmine Saltalamacchia in via Miroballo al Pendino, davanti a un ...

Coltellate nei vicoli di corso Umberto - arrestato ex difensore del Napoli : è accusato di tentato omicidio : È stato convalidato il fermo dei due uomini bloccati il pomeriggio del 26 marzo e accusati di aver accoltellato i fratelli Gennaro e Carmine Saltalamacchia in via Miroballo al Pendino, davanti...

Napoli - arrestato scippatore magrebino : aveva chiesto protezione internazionale : A marzo di un anno fa aveva prodotto richiesta di protezione internazionale in Grecia; due mesi fa aveva presentato analoga richiesta in Slovenia: ieri questo cittadino marocchino, da poco 18enne, è ...