Nadia Toffa torna a Le Iene | «Ci vediamo domenica | vi voglio bene»

Le Iene - l'ultimo annuncio di Nadia Toffa e il messaggio della Santarelli Video : Dopo aver saltato la puntata di mercoledì scorso, Nadia Toffa sarebbe pronta a tornare in onda [Video]. La donna, colpita da un malore nei mesi scorsi, aveva ripreso la sua attivita' di conduttrice, ma nei giorni passati non era riuscita ad andare in diretta stanca delle cure per curare il tumore di cui aveva parlato lei stessa in onda. L'annuncio di Nadia Toffa: 'Ci vediamo domenica' 'Un semplicissimo vi voglio bene! Ci vediamo domenica. Buon ...

Elena Santarelli difende Nadia Toffa : "Troppe cattiverie - so bene cosa prova" : Elena Santarelli interviene in difesa di Nadia Toffa. Di fronte a quanti reclamano dalla 'iena' informazioni circa le sue condizioni di salute, la showgirl...

Nadia Toffa sta ancora male? L'annuncio sulla conduttrice de Le Iene : Come ben noto ormai a tutti Nadia Toffa, conduttrice del programma televisivo in onda sulle reti Mediaset Le Iene, lo scorso 2 dicembre si era sentita male a Trieste, città in cui si trovava per lavoro. Immediatamente le voci sul suo stato di salute e le preoccupazioni di tutti i suoi fan e di chi la conosce si erano diffuse a macchia d'olio e per ben due mesi nessuno aveva avuto chiaro quale patologia avesse colpito la giovane giornalista. A ...

Nadia Toffa sono provata dalle cure ho bisogno di riposo : Con un post su “Twitter” Nadia Toffa ha annunciato di aver bisogno di riposo e di non poter condurre: “Vi prometto comunque che da settimana prossima tornerò”.”Ciao ragazzi, stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, #LeIene, perché negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica”. Era stata lei stessa, due mesi fa ad ...

Nadia Toffa - COME STA?/ Preoccupazione per un possibile nuovo ciclo di cure : NADIA TOFFA assente a Le Iene show: troppo debilitata per le cure che sta sostenendo. Elena Santarelli difende la Iena sui social: “Troppe cattiverie, ho la nausea”(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 23:12:00 GMT)

Non c'è pace per la conduttrice Nadia Toffa : Che la giovane conduttrice bresciana, da tempo, non goda di ottima salute, è ormai risaputo. Lei stessa, alla ripresa del programma "Le Iene", dopo la pausa invernale, aveva dichiarato di combattere contro un bruttissimo male che, però, non le avrebbe mai tolto il sorriso e la voglia di vivere. La vicenda Dopo un "riposo forzato" (in tutti i sensi, perché la conduttrice, con il suo spirito guerriero, sarebbe voluta tornare subito in TV) di circa ...

Nadia Toffa news : cosa ha avuto e come sta Video : #Nadia Toffa ha saltato l'ultima puntata de #Le Iene Show, mettendo in subbuglio il mondo dei fan. Che cos'ha la conduttrice e inviata delle Iene che, qualche mese fa, si sentì male riferendo, più tardi, di essere stata operata per un tumore e di aver iniziato le terapie di chemio e radio? Nadia Toffa [Video] ha voluto lei stessa, questa volta, rassicurare il pubblico scrivendo sui social il motivo della sua assenza e promettendo di tornare ai ...

Nadia Toffa : salterò le Iene perchè provata dalle cure! : Nadia Toffa, inviata e conduttrice ha comunicato ai suoi fans, tramite social, di non essere a le Iene, perchè provata dalle cure. Andiamo a scoprire che cosa le è accaduto! Nadia Toffa qualche mese fa è stata ricoverata d’urgenza in sala rianimazione all’ospedale di Trieste per aver perso conoscenza. Il bollettino medico sul suo stato di salute, citava le seguenti parole: “prognosi riservata per patologia celebrale in fase di ...