Muore a 19 mesi in asilo | forse malore

Bologna - tragedia all'asilo nido - Muore bimbo di 19 mesi : Un bimbo di 19 mesi è morto ieri pomeriggio, probabilmente per un malore, in un asilo privato a Minerbio, nel Bolognese. Il piccolo Alessandro a quanto pare non riusciva a risvegliarsi dal riposino ...

Minerbio - bimbo di 19 mesi Muore all'asilo nido/ Ultime notizie : colpito da malore o soffocato da rigurgito? : Minerbio, bimbo di 19 mesi muore all'asilo nido: colpito da malore o soffocato da rigurgito? Le Ultime notizie sulla tragedia: si attende l'autopsia per risalire alla causa del decesso(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 09:37:00 GMT)

Terribile incidente in Svizzera : minivan si ribalta - Muore bambina di 9 mesi : La piccola è deceduta questa notte all’Ospedale Civico di Lugano. Troppo gravi le sue ferite. Stava viaggiando con la sua famiglia sull'A13 a Lostallo, Canton dei Grigioni. Gli altri occupanti sono rimasti feriti lievemente. La polizia locale ha aperto un'inchiesta.Continua a leggere

Incidente a Lostallo - Muore bambina di 9 mesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Parma - Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre : aperta inchiesta : La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all'...

Parma - bimbo di 18 mesi Muore dopo due giorni di febbre alta : aperta inchiesta : Il piccolo aveva febbre alta da due giorni, poi è peggiorato improvvisamente: quando i genitori sono arrivati all'ospedale Maggiore di Parma era già deceduto. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine, in cui non risulta ancora nessun indagato, per fare chiarezza sulla vicenda.Continua a leggere

