MPS | 10 miliardi di crediti ai politici mai restituiti | M5S contro ex vertici

Banche Venete e MPS caricano 6 - 3 miliardi sui conti pubblici : Si restringe di conseguenza lo spazio di manovra in vista del Documento di Economia e Finanza , Def, che il nuovo governo, quando ci sarà, dovrà presentare a Bruxelles.

Istat : 'Banche venete e MPS pesano per 6 - 3 miliardi sul deficit' : "Le operazioni sulle banche in difficoltà impattano per circa 6,3 miliardi sull'indebitamento 2017". Lo rileva l'Istat , spiegando che la contabilizzazione del salvataggio delle banche venete ...

MPS - continua il crollo in Borsa. La perdita teorica del Tesoro è già di 3 miliardi : L'ennesimo crollo in Borsa, con tanto di sospensione al ribasso, ha costretto Mps a uscire allo scoperto per smentire le "illazioni di stampa". Così, la banca ha ribadito che non ci sono in programma nuovi aumenti di capitale e che il piano di ristrutturazione al 2021 concordato con le autorità europee "procede secondo le tempistiche", compresa la parte su "riduzione dei crediti deteriorati e iniziative di contenimento dei ...

MPS - le cause dei soci pesano per 2 miliardi : Oltre due miliardi. È il peso potenziale complessivo delle cause legali avviate contro Mps da vari investitori per le vicende legate ai derivati, aumenti di capitale e più in generale per le ...

Cerved incaricata per lo special servicing di circa 14 - 5 miliardi di euro di NPL di MPS : Cerved Information Solutions , holding direzionale al vertice del gruppo e primario operatore in Italia nell'analisi del rischio di credito e nel credit management, annuncia che la propria controllata ...

Pier Carlo Padoan : l'uomo che ha usato soldi per MPS - che ora perde 3 - 5 miliardi : Un paio di anni fa divenne virale una puntata di Porta a Porta in cui il leader della Lega, Matteo Salvini chiese al ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, quanto costava un litro di latte e quanto costava un litro di benzina. Il poveretto iniziò a balbettare qualcosa, ma non gli venne un solo numero in mente: non aveva mai ...

Banche - accelera la pulizia. MPS : altri 3 - 5 miliardi di rosso : Il 2017 verrà ricordato come l'anno delle grandi pulizie di bilancio in banca, come dimostrano gli ultimi dati diffusi ieri da Bankitalia: le sofferenze a dicembre sono diminuite del 10,4% a 167,23 miliardi rispetto allo stesso mese del 2016 quando si erano attestate a 200,8 miliardi. In 12 mesi, dunque, dai conti del credito italiano è stata eliminata una zavorra di quasi 33,6 miliardi di crediti deteriorati. L'accelerazione ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ MPS - perdite 2017 a 3 - 5 miliardi di euro (oggi - 10 febbraio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. In Borsa Mps ha chiuso la settimana sopra i 3,75 euro ad azione. I dati di bilancio 2017. Ultime notizie live di oggi 10 febbraio 2018(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 06:12:00 GMT)

MPS chiude il 2017 con rosso di 3 - 5 miliardi : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Banca Mps ha chiuso il 2017 con una perdita di 3,5 miliardi di euro, in crescita rispetto al rosso di 3,2 miliardi registrata nel 2016. In calo del 6% i ricavi complessivi, ...

