Mosca verso le contro-sanzioni a Washington | Stop alle importazioni e alla

Sanzioni Usa - passo Mosca verso de-dollarizzazione. Russia pronta a scaricare dollaro e anche euro in transazioni petrolio : Dopo l'imposizione delle Sanzioni Usa, Mosca sta lavorando a una ritorsione contro gli Stati Uniti, in particolare contro il dollaro . E' quanto emerge dalle dichiarazioni del ministro dell'Energia ...

Ex spia avvelenata - Ue verso linea dura. Diplomatici Gb lasciano Mosca - : I funzionari abbandonano l'ambasciata dopo la misura decisa dal Cremlino in risposta a un provvedimento analogo da parte di Londra . Vertice tra May-Merkel-Macron, che concordano "sull'importanza di ...

Mosca : Gb spinge Ue verso lo scontro : 11.04 "L'investigazione" sul caso Skripal "non è ancora finita e la Gran Bretagna cerca di costringere i partner verso lo scontro ". Così il ministro degli Esteri russo, Lavrov,circa la possibile espulsione di diplomatici russi dall'Ue e al ritiro di diplomatici Ue dalla Russia. Londra vuol "rendere la crisi con la Russia quanto più profonda possibile", afferma Lavrov, ma la Russia continua"a non vedere fatti" che confermino le accuse ...

Spia russa - Mosca : Gb spinge partner Ue verso scontro : "L'investigazione" sul caso Skripal, la ex Spia avvelenata a Salisbury, "non è ancora finita e la Gran Bretagna cerca di costringere i partner a passi verso lo scontro ": Londra "punta a rendere la ...

Spia - Mosca : presto contromisure verso Gb : 12.00 La risposta di Mosca alle misure britanniche sul caso Skripal possono arrivare "in qualsiasi momento" e "non tarderanno ad arrivare". Lo ha assicurato il portavoce presidenziale Peskov, sottolineando che "tutti i dettagli saranno ben studiati e soddisferanno pienamente gli interessi" russi, riferisce l'agenzia di stampa russa Interfax. Sul versante indagini, secondo fonti investigative britanniche citate dal Telegraph, il gas nervino ...

Ex spia russa avvelenata - gli Usa : “ Mosca disprezza l’ordine internazionale”. Diplomatici Uk verso l’espulsione : A meno di 24 ore dalla decisione del Regno Unito di espellere 23 Diplomatici russi per l’affaire dell’ex spia russa avvellenta a Londra, arriva la risposta di Mosca. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov espellerà presto Diplomatici britannici. La tensione tra i due paesi continua a salire da giorni. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sostiene che le accuse di Londra sul presunto coinvolgimento ...

Nord Corea - storico incontro fra Trump e Kim Jong-un. Mosca : “Passo verso la denuclearizzazione di Pyonyang” : storico incontro fissato a fine maggio tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader NordCoreano Kim Jong Un. Ha dato l’annuncio il consigliere nazionale sudCoreano alla Sicurezza, Chung Eui-yong, parlando davanti alla Casa Bianca e precisando che Trump ha accettato l’invito di Pyongyang per il vertice con cui “arrivare alla denuclearizzazione definitiva”. Soddisfatta Mosca che per voce del ministro degli Esteri ...