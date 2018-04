: Lega e 5 Stelle non desiderano partecipare a un eventuale raid Occidentale contro Assad dopo i gas in Russia, perch… - riotta : Lega e 5 Stelle non desiderano partecipare a un eventuale raid Occidentale contro Assad dopo i gas in Russia, perch… - Corriere : Dopo il nuovo attacco aereo a #Duma, in #Siria, e la morte di oltre 100 persone tra cui molti bambini, ecco la risp… - sforzalast : RT @MattiaBBagnoli: In edicola c'è l'ultimo numero di @OrigamiTwitta --> -

Sono arrivati in Siria gli esperti dell'Opac (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) che domani cominceranno a lavorare aalla ricerca di tracce di agenti tossici. I volontari dei caschi bianchi avevano riferito di un attacco chimico con 70 civili morti sabato 7 aprile scorso. La Russia è certa che gli esperti Onu "non troverano nulla a" dice il ministro degli Esteri Lavrov da. "L'attacco è stato una messindi servizi speciali di un paese"."Tuttavia siamo in costante contatto con gli Usa"(Di venerdì 13 aprile 2018)