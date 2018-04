Mosca chiede all' Onu una riunione d' emergenza sulla Siria Colloquio Trump-May

huffingtonpost

(Di venerdì 13 aprile 2018) Nuovo giorno decisivo per capire come si evolverà la crisina, su cui incombe l'annunciata - ma non ancora decisa - risposta militare americana al sospetto attacco chimico a Douma. L'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Nebenzia, ha chiesto unadidel Consiglio di sicurezza. Secondo quanto riferito dal diplomatico diai cronisti, al termine di unaa porte chiuse del Consiglio, occorre ascoltare il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sui rischi per la pace globale che un attacco contro lada parte degli Usa e i suoi alleati comporterebbe. "L'immediata priorità è evitare il pericolo di una guerra", ha ammonito Nebenzia, auspicando ladel Cds "al più presto".L'ambasciatore russo ha sottolineato come, sebbene la priorità ora sia evitare una escalation in, non è da ...