Mosca | attacco a Duma organizzato da 007 occidentali

Siria - Mosca : prove 'messinscena' attacco : 17.58 Il ministero della Difesa russo dichiara di "aver trovato le persone che hanno preso parte alla messinscena dell' attacco chimico", che ci sarebbe stato a Duma, in Siria, lo scorso 7 aprile. "Siamo certi che dal 3 al 6 aprile sui rappresentanti dei cosiddetti Caschi Bianchi sono state fatte fortissime pressioni da Londra perché realizzassero il prima possibile la provocazione che era stata già preparata", ha detto il portavoce del ...

Siria - Mosca e Damasco accusano : "Servizi stranieri dietro l'attacco a Douma" : Gli esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche sono già in Siria ed entreranno domani nella città di Douma per provare l'utilizzo di agenti chimici nella ex roccaforte dei ...

Siria - Mosca : “Attacco a Douma fatto da 007 occidentali. Intervento Usa e alleati a Damasco? Nuovi profughi in Europa” : “Abbiamo dati inconfutabili: l’attacco chimico di Douma, in Siria, è stato organizzato. E i servizi speciali di un paese, che ora sta cercando di essere nelle prime file della campagna russofoba, sono stati coinvolti in questa messa in scena“. All’indomani delle dichiarazioni di Usa ed Europa sull’uso delle armi chimiche da parte di Assad in Siria lo scorso 7 aprile, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ...

Siria - continua lo scontro Usa-Russia. Mosca : “Evitare escalation”. E Trump : “Attacco? Potrebbe essere presto o no” : Rimane alta la tensione tra Mosca e Washington, tra l’allerta dei sottomarini britannici, i tweet di Trump e il Cremlino che invita a “evitare passi che possano provocare una escalation“. E’ Mosca a chiedere un diminuire della tensione a causa dell’influenza distruttiva che rischia di avere sull’intero processo per una soluzione della crisi. Il portavoce del Cremlino ribadisce, citato dall’agenzia Interfax, il senso ...

Asset Russia sotto attacco dopo sanzioni : crollano anche oggi borsa Mosca e rublo - boom tassi bond e cds : dopo il tonfo della vigilia superiore a -11%, l'indice azionario della borsa di Mosca RTS Index - denominato in dollari - cede nella sessione odierna un altro 5%.

Mosca a Onu : attacco a Duma fake news : "Usa,Gb e Francia sono impegnate in una politica dello scontro con Russia e Siria.Opac vada subito su luogo attacco, nessun residente conferma attacco", ha detto l'ambasciatore di Mosca all'Onu.

Siria : Mosca - nessuna traccia di un attacco chimico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - missili su un aeroporto militare : 'Almeno 14 morti' - Mosca : 'Attacco degli israeliani' : Tra le vittime ci sarebbero anche combattenti iraniani. L'episodio segue di poche ore il sospetto attacco chimico da parte dell'esercito Siriano nella periferia orientale di Damasco, che ha provocato ...

Attacco base Siria - Mosca accusa Israele : 9.40 La Russia punta il dito contro Israele per l'Attacco missilistico alla base aerea Siriana T-4, nella provincia di Homs, a seguito del quale sarebbero morte 14 persone, tra cui militari iraniani. Secondo il ministero della Difesa di Mosca sono stati due F-15 dello Stato ebraico a colpire la base, lanciando dallo spazio aereo libanese 8 missili, di cui 5 sono stati intercettati dalla contraerea Siriana.