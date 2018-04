Morì a causa di una buca a Roma - in cinque rischiano processo : Morì a causa di una buca a Roma, in cinque rischiano processo Gli indagati potrebbero finire davanti al giudice con l'accusa di omicidio colposo in relazione a un incidente mortale del 2012 in cui un 20enne cadde e andò a sbattere contro una colonna. Secondo i pm avrebbero "violato i doveri di controllo e direzione ...

I tumori alla prostata - rene - vescica e testicolo “causano ogni anno oltre 16mila decessi” : “Vanno presi provvedimenti” : Nel nostro Paese ogni anno a 38.000 italiani, con più di 70 anni, viene diagnosticato un tumore urologico. Il più frequente è quello alla prostata che tuttavia ha un minor impatto clinico di altri tumori perché in una percentuale non trascurabile dei casi risulta in forma latente asintomatica, soprattutto negli over 80. Il carcinoma del rene e, in maggior misura, quello della vescica invece hanno una notevole espressione clinica. Questi tumori ...

Milena Gabanelli - inchiesta sui sex toys : ecco quelli che causano tumori : Il giro d'affari globale, nel 2017, è stato di oltre 18 miliardi di euro e in Italia il loro fatturato è cresciuto del 6% in un anno. Sono i sex toys, utilizzati sopratutto dalle donne tra i 20 e i 45 anni (il 40% dei consumatori totali). Il mercato è in forte crescita anche grazie agli store online

Neonato rischia di morire a causa di un selfie Video : Ci troviamo a #Lecce, dove un piccolo Neonato ha rischiato di perdere la vita a causa della distrazione dei propri genitori. Il lungomare di Porto Cesareo è divenuto così scenario e testimone di un avvenimento che mette in evidenza uno dei temi maggiormente affrontati negli ultimi anni: la pericolosita' della tecnologia. Una scena che, purtroppo, accomuna molti paesi e molti giovani, ma che sembra far rientrare nella propria cerchia anche coloro ...

Cellulari : causano tumori molto rari - ecco cosa rivela uno studio : L'associazione tra Cellulari e tumori è stata dimostrata da uno studio che ha avuto inizio dal 2005. Si tratta della più grande ricerca mai effettuata per quanto riguarda le radiazioni e le radiofrequenze, condotto dall'Istituto Ramazzini con il finanziamento dei fondi regionali, della Protezione Elaborazioni Industriali, Inalil e Arpae. Il verdetto è però arrivato solo adesso e quanto emerso ha destato parecchia preoccupazione. I risultati ...

Cellulari - studio Ramazzini : “Causano tumori molto rari”/ Rischio cresce con elevata esposizione ai ripetitori : Secondo un recente studio scientifico italiano i ripetitori per telefonia mobile causano danni, ad esempio possibili tumori cerebrali e disturbi al cuore, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:35:00 GMT)

Amianto - l’inchiesta : causa altri tumori - fibre anche nell’acqua potabile : Si allarga la tipologia dei tumori dovuti all’Amianto. Oltre al mesotelioma pleurico sono stati riconosciuti anche tumori al polmone, alla laringe e al fegato. E da recenti studi condotti in particolare nella Regione Emilia Romagna si sono scoperte fibre di Amianto nell’acqua potabile. Un’inchiesta del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, curata dalla giornalista Caterina Dall’Olio, già vincitrice del prestigioso Premio ...

Tumori : con la mela annurca si evita la calvizie causata dalla chemio? : Una soluzione donata da Madre Natura e non prodotta da un farmaco in laboratorio: per quanto i farmaci siano molto utili per combattere le malattie, ci sono spesso effetti collaterali di non poco conto. Ad esempio, nel caso di pazienti affetti da Tumori uno dei tanti problemi è che dopo la classica chemioterapia si verifica la perdita di capelli. Ad aiutare in questo senso ci pensa la mela annurca che consumata nell'arco del ciclo della chemio ...

“Pensavamo di morire - poi…”. Il treno più pazzo del mondo : bloccati a bordo per oltre 10 ore causa maltempo - ecco cosa fanno all’improvviso i passeggeri per vincere la paura. Le loro foto hanno conquistato i social : Il maltempo che di recente ha scosso l’Italia non ha provocato danni soltanto nel nostro Paese, pur alle prese con difficoltà e disagi notevoli. Tutta Europa, infatti, si è trovata in queste ore più o meno nella stessa situazione. Dal Regno Unito, ecco arrivare una delle storie più bizzarre, e a suo modo anche divertente, di questi giorni freddi e gelati: tutto è successo a causa dei disagi alla circolazione provocati da ghiaccio, vento e ...

Tumori : ecco come i virus disattivano il sistema immunitario - causando il cancro : Non è una novità che i virus provochino Tumori. Per esempio, il papillomavirus umano (HPV) provoca quasi la totalità degli oltre 500.000 casi all’anno in tutto il mondo di cancro alla cervice. Guidando la proliferazione delle cellule infette, i virus accelerano la produzione di ulteriori virus, ma un’eccessiva proliferazione cellulare è anche il segno caratteristico del cancro. Ora, uno studio dell’University of Colorado Cancer Center esplora ...

“Fabrizio - salviamo nostro figlio Carlos”. Nina Moric e il suo appello a Corona. Allontanato dalla madre a causa della malattia - il figlio dell’ex paparazzo non vive con nessuno dei genitori. L’angoscia e la preoccupazione della showgirl : Fabrizio Corona è da poco uscito dal carcere, ma nonostante le restrizioni imposte dal magistrato, sa bene come far parlare di sé. Recentemente l’ex re dei paparazzi ha fatto pubblicare, dal momento che non può toccare social, un video sul suo profilo Instagram che ripercorre le ultime tappe della sua vita. Nelle immagini lo vediamo al processo, all’uscita del carcere, accanto alla fidanzata Silvia Provvedi. Insomma, un insieme di ...

Tumori : le terapie oncologiche causano infarto e morte in 1 paziente su 3 : Nel caso di Tumori, la parte più pesante da sopportate è talvolta la terapia oncologica. Dati allarmanti emergono da un recente studio: un paziente su tre muore non di cancro ma a causa delle terapie oncologiche. La ricerca ha osservato le cause di decesso in 1807 pazienti sopravvissuti al cancro, basato su un follow-up di 7 anni, in seguito al quale si è evidenziato che il 33% muore per disturbi cardiaci e il 51% per la malattia per la quale ...

"URANIO IMPOVERITO CAUSA TUMORI"/ Commissione d'inchiesta : mai più militari morti : "Uranio IMPOVERITO CAUSA tumori": la conclusione della relazione della Commissione d'inchiesta che denuncia il negazionismo dei vertici militari e la magistratura.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:50:00 GMT)

"Uranio impoverito causa tumori"/ Commissione d'inchiesta contro negazionismo - forze armate respingono accuse : "Uranio impoverito causa tumori": la conclusione della relazione della Commissione d'inchiesta che denuncia il negazionismo dei vertici militari e la magistratura.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 19:21:00 GMT)