Montagna | valanga al monte Croce Domini | una persona gravissima

Incidenti Montagna : valanga sulla strada a La Thuile in Val d’Aosta : Ancora una valanga in Valle d’Aosta. Stavolta è accaduto a La Thuile, in località Pont Serrand. La valanga ha interessato una strada statale, ma dai sorvoli e dal sopralluogo eseguiti dai soccorritori non risultano persone coinvolte. Sono in corso le operazioni per liberare la strada. L'articolo Incidenti montagna: valanga sulla strada a La Thuile in Val d’Aosta sembra essere il primo su Meteo Web.

Montagna - tre travolti da una valanga in Trentino : uno portato in ospedale : Una valanga si è staccata stamattina, sotto il ghiacciaio della Fradusta nel gruppo delle Pale di San Martino, coinvolgendo un gruppo di scialpinisti veneti. La comitiva si trovava a quota 2400 metri circa, quando una valanga ha travolto tre dei componenti: uno è rimasto completamente sepolto, gli altri due in modo parziale. I compagni hanno lanciato l’allarme e sul posto è intervenuto il soccorso alpino del Trentino. Tutti e tre sono ...

Montagna : valanga a Livigno - un morto : Milano, 19 mar. (AdnKronos) - Una persona è morta travolta da una valanga staccatasi sopra Livigno, località sciistica in provincia di Sondrio. Lo comunica l'Areu, l'Agenzia regionale emergenza e urgenza.

Montagna - travolto da una valanga : grave uno sci alpinista in Piemonte : Uno scialpinista è stato soccorso in condizioni disperate dopo essere stato travolto da una valanga sulle montagne di Torino. L’uomo è stato trovato nella zona di Usseglio, in località Pian Benot, dalle squadre del Soccorso Alpino che stanno tentando di rianimarlo per portarlo all’ospedale di Torino. Il rischio valanghe in Piemonte era segnalato dall’Arpa come molto alto e ci sono stati altri casi di soccorsi in Valsesia per ...

Valanga e dramma in Montagna : "4 morti - un ferito e un disperso" : Una Valanga nella zona di Entraunes, nelle Alpi francesi, ha causato la morte di almeno quattro persone, oltre che un ferito e un disperso: è quanto annuncia la gendarmeria.

Tragedia in Montagna : 3 sciatori morti in Alta Savoia - due a causa di una valanga : Un 29enne è morto in un fuori pista a Etale, mentre nella non lontana Pisaillas in Val d'Isère una valanga ha ucciso un uomo di 44 anni e la figlia di 11, che sciavano su una pista battuta. Accade a poche ore da altri due episodi che per fortuna si sono risolti senza vittime: in dieci travolti da una valanga in Svizzera, 20 scialpinisti tratti in salvo in Alto Adige

Montagna : cordoglio Soccorso alpino per vittime valanga in Grignetta : Milano, 16 feb. (AdnKronos) – “Il Servizio regionale lombardo del Soccorso alpino desidera esprimere profondo cordoglio, vicinanza e riconoscenza alle famiglie dei due tecnici che hanno perso la vita oggi in Grignetta, a causa di una valanga”. Lo scrive il Cnsas regionale ricordando che “Ezio Artusi, 41 anni, di Introbio, e Giovanni Giarletta, 37 anni, di Lecco, erano due soccorritori effettivi e tecnici di Soccorso del ...

Due alpinisti sono morti a causa di una valanga mentre scalavano una Montagna in provincia di Lecco : Due alpinisti sono morti oggi pomeriggio a causa di una valanga sulla Grignetta, montagna in provincia di Lecco, in Lombardia. Una terza persona che era con loro si è invece salvata ed è stata recuperata dai soccorritori. L’incidente è avvenuto The post Due alpinisti sono morti a causa di una valanga mentre scalavano una montagna in provincia di Lecco appeared first on Il Post.

Massimo - ucciso dalla valanga a Campo Felice : la Montagna era la sua prima passione : Esperto sciatore, appassionato delle vette, sorridente e con la voglia di farsi accarezzare il volto dal vento limpido della montagna. Massimo Urbani, romano, 58 anni, appare così nel suo...