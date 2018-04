Molise | Berlusconi scatenato in campagna elettorale E risale sul predellino

Dall'elicottero al brodetto - la giornata di Berlusconi in Molise : Il volo in elicottero sopra gli Appennini, poi il bagno di folla tra le strade di Termoli, infine il brodetto alla termolese. Chiuso il secondo giro di consultazioni, Silvio Berlusconi si dedica alle ...

Berlusconi show in Molise - alla ragazza che gli stringe la mano : “Se fai così non trovi marito”. Poi consiglia a tutti un volo in elicottero : “Ti insegno una cosa: se vai avanti a stringere la mano così non trovi marito”. così Silvio Berlusconi con una ragazza di 23 anni che si è avvicinata al cavamliere appena sceso dall’elicottero a Termoli chiedendogli di stringergli la mano. Berlusconi gli ha subito stretto la mano e lei gli ha risposto: “Ce l’ho già il fidanzato”. Berlusconi le risponde: “ma non ti sposa perché pensa: se stringe così ...

Berlusconi in elicottero verso il Molise : 'Molise... sto arrivando'. All'indomani del secondo giro di consultazioni al Quirinale, Silvio Berlusconi si concentra sulla campagna elettorale in Molise, dove il 22 aprile si vota per le Regionali. ...

Fi : Berlusconi domani e sabato in Molise : Roma, 12 apr. (AdnKronos) - Silvio Berlusconi domani e sabato sarà in Molise, in vista del voto del 22 aprile. L'ex premier sarà a Campobasso, San Giuliano e Isernia, e non è escluso che faccia tappa anche a Termoli.

Annaelsa Tartaglione - l'arma segreta di Silvio Berlusconi in Molise : 'Così battiamo il M5s' : Presi come sono nella trattativa per conquistare palazzo Chigi, i grillini rischiano di perdere di vista una campagna elettorale che può rivelarsi cruciale, quella delle regionali in Friuli-Venezia ...