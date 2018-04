Modifica del compenso dell’amministratore di condominio

730 precompilato 2018 : come scaricare e Modificare il modello : Dal 16 aprile si dà il via al modello 730 precompilato 2018. Le modalità di accesso per contribuenti, CAF e intermediari e sostituti d'imposta sono state fornite dall'agenzia delle entrate con provvedimento del 9 aprile. In questo articolo troverete tutte le informazioni per l'accesso alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2018. come accedere e scaricare la dichiarazione dei redditi come vi abbiamo già detto, la dichiarazione dei ...

Sea of Thieves : l'ultimo update Modifica il danno delle armi e aumenta la sensibilità della mira su PC : Sea of Thieves ha subito questa mattina una manutenzione della bellezza di 5 ore, che ha implementato le modifiche apportate dall'aggiornamento 1.0.3 che va a modificare alcuni aspetti chiave del gioco. Stando al patch note pubblicato dallo studio, in base ai dati raccolti dal team di sviluppo, Rare ha deciso di intervenire sui danni inflitti dalle armi del gioco, riducendo quello inflitto dal letale archibugio e aumentando considerevolmente ...

Insularità. Dopo il deposito in Cassazione della proposta di Modifica dell'art 119 della costituzione - al via la raccolta delle firme : "Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e dispone le misure necessarie a garantire una effettiva parità ed un reale godimento dei diritti individuali e ...

Le mammelle della lupa capitolina vanno censurate : la tv iraniana Modifica il logo della Roma : Il simbolo della Associazione Sportiva Roma può offendere chi segue i rigidi costumi dell'Islam ortodosso in Iran. Per questo motivo la tv pubblica di Teheran ha oscurato le mammelle della lupa ...

Arriva la prima proposta di Modifica della legge elettorale : premio di maggioranza al 37% : Giorgia Meloni ha presentato la prima proposta di modifica del Rosatellum bis, l'attuale legge elettorale. FdI chiede l'applicazione di un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che prenda almeno il 37-40% dei voti.Continua a leggere

Sea of Thieves : l'update 1.02 Modifica il respawn delle navi e corregge i bug più frequenti : Dopo la patch della settimana scorsa, Sea of Thieves torna ad aggiornarsi con l'update 1.02, che come il precedente va ad intervenire sugli aspetti più discussi della community e sistema un buon quantitativo di bug che affliggevano il titolo piratesco di Rare uscito due settimane fa.Come riporta Gameranx, la novità forse più importante dell'aggiornamento riguarda il respawn delle navi, che una volta affondate comparivano molto vicino al luogo ...

Lo stress della mamma Modifica il cervello del feto : Lo stress della mamma modifica il cervello del feto E’ nel grembo materno che la materia grigia si sviluppa e cambia più velocemente: i risultati di uno studio presentato a Boston Continua a leggere

Ricerca Google testa una Modifica che elimina la numerazione delle pagine : Ricerca Google sta testando un interessante cambiamento all'interno dei risultati: al posto del pulsante per passare alla pagina successiva è possibile caricare ulteriori risultati, in modo da averne di più a portata di dito. L'articolo Ricerca Google testa una modifica che elimina la numerazione delle pagine proviene da TuttoAndroid.

Ricerca - science l'amore di mamma Modifica i geni/ Il Dna del figlio cambia grazie alle cure materne : Ricerca, science l'amore di mamma modifica i geni, il Dna del figlio cambia grazie alle cure materne. La straordinaria scoperta realizzata dal Salk Institute for Biological Studies(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:56:00 GMT)

Napoli. Proposta di Modifica al regolamento della Commissione di Refezione : Presieduta da Luigi Felaco, la seduta della Commissione di Refezione centrale ha raccolto nuove integrazioni su Proposta della consigliera Menna

Lettera di Ratzinger Modificata. Si dimette monsignor Viganò - capo della Comunicazione in Vaticano : Città del Vaticano - Le dimissioni erano nell'aria e alla fine sono arrivate. Papa Francesco ha accettato la rinuncia di monsignor Dario Edoardo Viganò, Prefetto della Segreteria...

Ata - per chi ci ripensa sulla scelta scuole : modello D3 si Modifica - ecco come Video : Nonostante le raccomandazioni sul non precipitarsi nello scegliere le 30 scuole [Video], appena disponibile il #modello D3 su Istanze online, tantissimi aspiranti di terza fascia #ATA, hanno gia' effettuato la compilazione dell'ultimo allegato della domanda presentata tra il 30 settembre e il 30 ottobre scorsi. Tra questi ci può essere qualcuno che non pensa di avere fatto una scelta appropriata; chi insomma può averci ripensato sulla selezione ...

“Non più come state facendo”. Messaggi vocali WhatsApp - si cambia. Il nuovo aggiornamento Modifica una delle funzioni più usate. E ne arriva una nuova - di quelle “wow!” - da usare ogni minuto : WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di Messaggistica istantanea più diffusa del pianeta segna un nuovo passo in avanti e presenta alcuni aggiornamenti. Novità già disponibili e che stanno incontrando il favore degli internauti e di tutti gli appassionati di tecnologia. Più rapido, veloce e decisamente più funzionale. Due, nel dettaglio sono le novità, la prima riguarda i Messaggi vocali per la piattaforma Android. Fino ad oggi per ...

Nuova minaccia ambientale : il krill Modifica le dimensioni della plastica : Spesso si parla dell'ambiente e di come dobbiamo cercare di preservarlo, per noi e per le generazioni future. Nei temi trattati in ambito della salvaguardia ambientale, oltre alle svariate sostanze, rientra anche la plastica e ciò che ne resta dopo il suo utilizzo, ma anche come dovrebbe essere smaltita e/o trattata. In tal senso, le ultime notizie non sembrano essere positive. Stando a dei dati che riguarderebbero l'ecosistema marino, è stato ...