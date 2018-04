Modena | accoltella la moglie e tenta di uccidersi | arrestato un 65enne

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 aprile 2018) Ha ridotto in fin di vita lacolpendola per due volte al collo con un coltello, forse mentre lei era ancora nel letto, poi con quella lama ha cercato dima senza riuscirci. A quel punto Pier Luigi Garutti, pensionatodi Medolla, in provincia di, ha chiamato il 118 e raccontato quello che aveva appena fatto. I fatti sono accaduti alle 5 di venerdì mattina nella villetta dove l’uomo vive con la, Nadia Sgarbi, ora ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche. L’uomo, trovato dai Carabinieri ancora con il coltello in mano, si è ferito gravemente all’addome ed è ricoverato in stato d’arresto. I due, entrambi pensionati, continuavano in realtà a occuparsi della loro azienda di macellazione. Secondo una prima ricostruzione, a scatenare la furia omicida potrebbe essere stato un raptus, anche se il movente, riporta Il Resto ...