Modena | accoltella la moglie a letto | chiama il 118 e poi tenta il suicidio

Modena - accoltella la moglie e tenta di uccidersi : arrestato un 65enne : Ha ridotto in fin di vita la moglie colpendola per due volte al collo con un coltello, forse mentre lei era ancora nel letto, poi con quella lama ha cercato di uccidersi ma senza riuscirci. A quel punto Pier Luigi Garutti, pensionato 65enne di Medolla, in provincia di Modena, ha chiamato il 118 e raccontato quello che aveva appena fatto. I fatti sono accaduti alle 5 di venerdì mattina nella villetta dove l’uomo vive con la moglie, Nadia ...

