Mini - Alla Triennale di Milano una mostra sulla storia del marchio

U13 FemMinile - Fermo vicina alla Coppa Marche : Filippetti PARZIALI: 8-10, 26-14, 36-28 LA CRONACA Complimenti a tutte le ragazze che, partite con qualche stento nel primo quarto lasciando alla sola Peroli il compito di realizzare, si svegliano ...

Il Ministro Carlo Calenda strizza l'occhio a Lufthansa per la vendita di Alitalia ma passa la palla al prossimo governo : C'è un'offerta per Alitalia che piace al governo italiano ed è quella di Lufthansa, ma la cessione dell'ex compagnia di bandiera sarà compito del nuovo esecutivo. Ad illustrare la linea è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che in un'intervista al Tg1 spiega: "La proposta maggiormente migliorativa è quella di Lufthansa, c'è un miglioramento sia per quanto riguarda il mantenimento delle ...

Jesolo - Presentato alla stampa l'XI Jesolo Trophy di Ginnastica Artistica FemMinile : L'intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming su www.volare.tv ". , Foto Filippo Tomasi - Photography 2018,

Jesolo - Presentata alla stampa l'XI Jesolo Trophy di Ginnastica Artistica FemMinile : Abbiamo visto vincere il Trofeo di Jesolo a squadre e ginnaste che poi hanno conquistato Campionati del Mondo ed Olimpiadi. Abbiamo fatto gareggiare più di 500 atleti , 156 italiane, 85 americane, 33 ...

Sicilia : celebrati funerali elicotterista - alla cerimonia anche Ministra Difesa : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) – Sono stati celebrati ad Augusta (Siracusa) i funerali di Stato di Andrea Fazio, 39 anni, il sottufficiale elicotterista della Marina militare, morto durante una esercitazione nel Mediterraneo. Presente alla cerimonia anche la ministra della Difesa Roberta Pinotti. Il feretro di Fazio è stato accolto all’ingresso della chiesa da un picchetto militare. La sindaca Cettina Di Pietro ha proclamato per oggi ...

Malagò scrive ai suoi dipendenti ma parla alla politica : vuole che il Coni diventi il vero Ministero dello Sport : Il Coni non si accontenta, rilancia. A Giovanni Malagò non è bastato essere diventato il padrone dello Sport italiano: in questi suoi primi cinque anni (e due mandati, con un terzo alle porte) ha portato il Comitato Olimpico alla pari delle più importanti istituzioni del Paese, tra grandi eventi organizzati (Ryder Cup, Mondiali di sci 2021, Mondiali di volley e Europei di calcio), sfumati (Roma 2024) e in cantiere (i Giochi invernali 2026). Ma ...

Tubercolosi tra RiMini e Pesaro - profugo ammalato. Via alla profilassi : Rimini, 12 aprile 2018 - Un profugo 18enne è risultato positivo al test della Tubercolosi . Il ragazzo era ospite di una struttura di accoglienza a Rimini fino al mese di gennaio, quando ancora ...

Hockey ghiaccio femMinile - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia si arrende alla Corea del Sud. Fatali gli ultimi tre minuti : Finisce con una beffa il big match della terza giornata dei Mondiali di Prima Divisione 2018 per l’Italia di Hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre sono state battute per 3-2 dalla Corea del Sud non senza rimpianti. La partita è stata impostata su un ritmo molto alto dalle asiatiche, con l’Italia costretta ad adeguarsi. La Corea ha preso d’assedio la porta azzurra (7-1 le conclusioni nel primo tempo), passando al 12′ ...

Pallanuoto femMinile - A1 2018 : clamoroso a Milano - le lombarde si impongono sulla Plebiscito Padova : Risultato a sorpresa quello arrivato a Milano nell’anticipo della 15ma giornata del campionato femminile di Pallanuoto: le padrone di casa lombarde riescono a spuntarla in un match tiratissimo per 5-4 sulle campionesse d’Italia della Plebiscito Padova. Tre punti fondamentali anche in chiave classifica per Milano che si avvicina alla seconda piazza occupata proprio dalla rivale odierna. KALLY NC Milano-CS Plebiscito PD 5-4 KALLY NC ...

Hbo pareggia i salari di donne e uoMini grazie alla serie tv Big Little Lies : Uno dei temi più caldi negli scorsi mesi a Hollywood, generato in parte anche dallo scandalo sulle molestie sessuali, è quello sulla parità di retribuzione tra donne e uomini. Recentissimi casi come quello di Claire Foy, la regina Elisabetta di The Crown, pagata significativamente meno del suo consorte nella serie, Matt Smith, dimostrano che il pay gap è ancora un problema radicato nell’industria dell’intrattenimento. Di recente si ...

Calcio femMinile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia vicina alla fase finale. Il Belgio piegato dallo spirito di squadra azzurro : La fase finale del Mondiale 2019 in Francia si fa sempre più vicina per l’Italia di Calcio femminile. La squadra allenata da Milena Bertolini ha compiuto un passo decisivo superando al Paolo Mazza di Ferrara 2-1 il Belgio nello scontro diretto del gruppo 6. Con due gare che restano (contro il Portogallo a Firenze l’8 giugno e contro il Belgio in trasferta il 4 settembre) le Italiane possono vantare un vantaggio di 8 punti sulle ...

Caso Hamilton alla Mercedes : il pilota inglese nervoso per il doMinio Ferrari : La Ferrari SF71H ha stupito tutti in questi primi due gran premi della stagione. La Rossa ha lasciato perplessa anche la Mercedes che si aspettava di essere molto più avanti rispetto alla rivale ma ...

La Cina ricorre alla World Trade Organization contro i dazi Usa su acciaio e alluMinio : Secondo Pechino violerebbero le norme sul commercio mondiale. Il presidente Xi Jinping: "Difenderemo il libero scambio"