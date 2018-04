Milly Carlucci | “L’ospitata della De Filippi da Fazio? Io non me la sono presa La mia

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 aprile 2018) Ballando con le Stelle ma anche il suo rapporto con i figli:si è raccontata a Raffaella Serini per Vanity Fair e lo ha fatto con lo stile sobrio ed elegante che da sempre contraddistingue la conduttriceprima rete Rai. Eppure, uno spazio per un’osservazione sull’ospitata di Maria Dea Che Tempo che fa c’è stato: “Io non ho avuto una reazione particolare – ha commentato– So checose che si fanno, come l’ospitataLittizzetto su Canale 5: in tv ognuno promuove ciò che vuole. Ho trovato però una reazione molto accorata nel mio gruppo di lavoro. Per la squadra di Ballando questo intervento è stato spiazzante, molti sidomandati: “Aiuto, questa cosa avrà delle ripercussioni sulla nostra performance di sabato sera?”. Perché comunque si è dato uno spazio di promozione molto importante a un’altra ...