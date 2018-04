Milano | una donna muore dopo la liposuzione | si indaga sul medico che l' ha operata

Donna muore dopo una liposuzione del 2017. Indagato medico a Milano : Donna muore dopo una liposuzione del 2017. Indagato medico a Milano La 36enne si era sottoposta all'operazione in una clinica milanese nel luglio del 2017. Poi il decesso, avvenuto l'11 aprile, a Brescia, dopo un malore. La sua agonia era durata mesi. Indagato per omicidio colposo il dottore che l'aveva ...

Scomparsa Maria Pisoni - Oltre il Colle/ Avvistata in una metro a Milano? Famiglia in attesa (Pomeriggio 5) : Scomparsa Maria Pisoni, Oltre il Colle: prosegue il giallo della 70enne, dopo gli appelli della Famiglia a Pomeriggio 5. Avvistata da una donna in una metro a Milano?(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:23:00 GMT)

Milano - Palazzo Citterio riapre dopo 40 anni : “Il restauro di una meraviglia” : dopo tre anni di lavori e quaranta di attesa, si è concluso il restauro di Palazzo Citterio a Milano. Per ammirare gli spazi dello storico Palazzo allestiti dalla Pinacoteca di Brera bisognerà aspettare il 2019, intanto dal 18 al 20 aprile per il Salone del Mobile 2018 ci saranno delle speciali visite guidate.Continua a leggere

Più Stem per tutte - a Milano una maratona contro il gender gap : L'Iniziativa che promuove le discipline scientifiche per futuro dei giovani. Il 54% degli universitari è donna, ma solo il 33% segue dei corsi scientifici

Bitcoin - nel cuore di Milano nasce una miniera sotterranea : Milano - C'è una miniera a poco più di 500 metri dal Duomo di Milano. Non si cercano oro o diamanti, e il rumore di carrelli, binari e piccozze che picchiano contro la terra è sostituito da un unico ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 25a giornata. Burns è una certezza - Gentile top scorer - Cinciarini guida Milano : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 25a giornata della Serie A Christian Burns: la stagione della consacrazione. Ogni settimana è sempre tra i migliori italiani. Cantù vuole i playoff e vince uno scontro diretto fondamentale contro Bologna. Il merito, neanche a dirlo, del centro della nazionale. Ennesima doppia doppia dell’anno, mettendo a referto 22 punti ed 11 rimbalzi. La prossima stagione probabilmente giocherà ...

Milano - Angela trovata morta in casa : ancora nessuna traccia del marito scomparso : Non si hanno ancora notizie di Javier Napoleon Pareja Gamboa , marito di Angela Reyes Coello , la donna trovata morta ieri nella sua abitazione di Certosa con una coltellata al cuore. L'uomo che era ...

Milano. Incendio in una casa - grave una donna : Milano. Incendio in una casa, grave una donna – Un Incendio si è verificato, la scorsa notte, in un appartamento a Milano. Un donna di circa 40 anni è rimasta gravemente ustionata ed è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico. I vigili del fuoco sono intervenuti nella palazzina, in via Giordano Bruno, alle 23.45, con cinque automezzi, e hanno tratto in salvo gli inquilini. Due altre persone sono state trasportate per accertamenti ...