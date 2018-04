Negozi Milano : per Oysho un nuovo flagship store nel cuore dello shopping meneghino : Con questa apertura Oysho, presente in 52 paesi, raggiunge i 674 Negozi in tutto il mondo, di cui 44 in Italia e in particolare 15 in Lombardia 7 tra Milano e provincia. Oysho è inoltre presente in ...

Milano : per concessioni e patrocini servirà ‘dichiarazione di antifascismo’ : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – Dal 1 maggio la dichiarazione di antifascismo per ottenere la concessione di luoghi pubblici, patrocini e contributi è realtà. La giunta del Comune di Milano ha dato seguito oggi all’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell’11 gennaio scorso in tema di rispetto dei valori della costituzione repubblicana e antifascista. Una delibera approvata oggi ha stabilito “uno ...

Milano : un bene confiscato diventerà spazio per donne in difficoltà : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – Dove prima c’era la Ndrangheta, adesso c’è uno spazio dedicato alle donne più fragili, che vivono un momento di difficoltà. Il progetto, presentato nell’ambito della sesta edizione del Festival dei Beni confiscati alle mafie, è della onlus ‘Mamme a Scuola’ e si svilupperà in uno stabile confiscato di via Varesina 66 a Milano, di recente riassegnato dal Comune con un bando ...

SCOMPARSA MARIA PISONI - OLTRE IL COLLE/ Nuovo avvistamento a Milano : ha perso la memoria? (Pomeriggio 5) : SCOMPARSA MARIA PISONI, OLTRE il COLLE: prosegue il giallo della 70enne, dopo gli appelli della famiglia a Pomeriggio 5. Nuovo avvistamento a Milano, la donna ha perso la memoria?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:09:00 GMT)

Countdown per il lancio di StartupItalia! Open Summit 2018 : si parte a Milano mercoledì 18 aprile - : Proveremo ad aprire una finestra sul resto del mondo, partendo dai numeri , oggi ancora impietosi, sull'ecosistema dell'innovazione in Italia. Per farlo ascolteremo Alberto Onetti , CEO Mind The ...

Milano - donna morta dopo liposuzione : il medico al centro della bufera continua a operare : L'avvocato: "E' un professionista di alto livello, lavora in una struttura importante e ha tutti i parametri in regola per operare". L'autopsia la prossima...

Maltempo Lombardia : danni per la grandine sui campi tra Pavia e Milano : Si aggrava la conta dei danni nei campi a causa dell’ultima grandinata che ha investito la Lombardia, l’area tra Pavia e Milano. Colpiti ortaggi, cereali, fragole e foraggi, secondo quanto emerso da una rilevazione della Coldiretti Lombardia sulla base delle segnalazioni che stanno arrivando in queste ore dalle aziende agricole bersaglio del Maltempo, che dopo aver colpito il Pavese si è riversata sulla fascia del Sudest milanese, ...

Milano - Atm potenzia metropolitana per il Salone del mobile : Milano, 13 apr. , askanews, Da martedì 17 a domenica 22 aprile le linee della metropolitana saranno potenziate per facilitare gli spostamenti dei visitatori del Salone Internazionale del mobile e del ...

Sanità e tangenti a Milano - l’accusa di Beatrice Borromeo : “Operata inutilmente al ginocchio” : Sanità e tangenti a Milano, l’accusa di Beatrice Borromeo: “Operata inutilmente al ginocchio” La giornalista, moglie di Pierre Casiraghi, racconta il suo incontro con il primario del Gaetano Pini di Milano Continua a leggere

La Mania di Riki al Forum di Assago (Milano) per un evento sold out : foto e video del concerto : Ieri sera il concerto di Riki al Forum di Assago a Milano: un debutto sold out nel prestigioso palazzetto per il Mania Tour 2018. Si tratta di un grande passo per Riki, giovane cantante venticinquenne vincitore della categoria Canto della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo il successo di vendite dell'EP Perdo Le Parole, anche il primo album di inediti Mania è salito al vertice della classifica iTunes Italia, sostenuto dai ...

Biffy Clyro in Italia nel 2018 per un unico concerto a Milano : dettagli e prezzi dei biglietti in prevendita su Ticketone : Biffy Clyro in Italia nel 2018 per un unica data in autunno: la band scozzese fa ritorno nel nostro Paese per presentare il nuovo album MTV Unplugged: Live At Roundhouse London. La band si esibirà il prossimo 1 ottobre 2018 al Teatro Dal Verme di Milano, per un unico concerto acustico con nuovi arrangiamenti dei loro brani più famosi. I Biffy Clyro porteranno sul palco anche i brani del nuovo album MTV Unplugged: Live At Roundhouse London, in ...

Milano - una donna muore dopo la liposuzione : si indaga sul medico che l'ha operata : È morta mercoledì in un hospice di Orzinuovi , Brescia,, la donna che si era sottoposta a un intervento di liposuzione il 5 luglio 2017. La donna, Ana Maria Cracium , aveva 36 anni ed era di origini ...

Milano. Gara fra istituti scolastici per la produzione di energia pulita : L’Istituto Comprensivo Statale “Thouar Gonzaga”, con il patrocinio del Municipio 5, partecipa all’iniziativa “energiadi” che si svolgerà dal 13 al