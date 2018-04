Milano | derubavano anziane sole | coppia arrestata

liberoquotidiano

(Di venerdì 13 aprile 2018), 13 apr. (AdnKronos) - Prendevano di mira prevalentemente donnecheo rapinavano. Per questo unadi conviventi è statadalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. E' accaduto a Monza. L'operazione è stata condotta da