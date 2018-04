Milano | Atm potenzia metropolitana per il Salone del mobile

Milano - Cisl primo sindacato in Atm. Cgil-Uil polemica sul sistema di voto - Usb «fantasma» anche nelle urne : Secondi, dopo la Cisl, per numero di preferenze ricevute, ma solo terzi, per numero di delegati sindacali eletti. Il paradosso, che riguarda la Uil, spicca dai risultati delle elezioni per il rinnovo ...

Atm - partito il primo bus elettrico di Milano : 180 km di autonomia - 5 ore per la ricarica : Sala ribadisce: "Svolta verde necessaria, entro il 2030 tutti i mezzi saranno così". Da qui a fine anno consegnati 25 bus

Record passeggeri Atm Milano - oltre Expo : ANSA, - Milano, 26 MAR - L'Azienda trasporti milanesi , Atm, nel 2017 ha segnato il Record di passeggeri, superando anche l'anno di Expo: sulla rete metropolitana e di superficie sono state 750 ...

Milano : Atm - chiusa stazione metro Duomo - no disagi da sciopero : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - A seguito della presenza dei tifosi dell’Arsenal, su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, è stata chiusa la stazione di Duomo M1-M3 e i treni non effettuano la fermata. Lo rende noto Atm, l'azienda dei trasporti municipali milanese. Prosegue intanto lo scio

Sciopero dei mezzi oggi giovedì 8 marzo/ Stop Atm Atac treni e aerei : Milano - allarme tifosi per Milan-Arsenal : Sciopero generale oggi 8 marzo 2018: mezzi pubblici e trasporti ko, Stop Atm, Atac, Anm. treni, aerei, taxi nel caos: orari, informazioni e ultime notizie nella giornata della donna(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:40:00 GMT)

Adesione Atm sciopero Milano 8 marzo 2018 - orario - fasce di garanzie - info : Per giovedì 8 marzo 2018 è stato indetto, dall'Unione Sindacale di Base , USB, , uno sciopero Generale Nazionale di 24 ore. USB Lavoro Privato, in Adesione allo sciopero, ha indicato le modalità che ...

Maltempo : Atm - a Milano servizio trasporti regolare : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Il servizio dei trasporti pubblici a Milano prosegue regolare, nonostante la neve che sta cadendo dalle prime ore della mattina. Atm, l'azienda dei trasporti pubblici milanesi, ha attivato il piano neve, con il servizio che "prosegue regolarmente su tutta la rete di supe

Maltempo : Atm Milano - circolazione regolare per metro e mezzi superficie : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Atm comunica che "al momento la circolazione è regolare lungo le linee della metropolitana e sui mezzi di superficie" dopo che il capoluogo lombardo si è svegliato sotto alcuni centimetri di neve. L'azienda di trasporto pubblico milanese "ha attivato il piano di emergenz

Milano - dipendente Atm colpito con calcio di pistola scacciacani : Milano, dipendente Atm colpito con calcio di pistola scacciacani È stato trasportato in ospedale in codice verde. Il presunto aggressore avrebbe tentato la fuga, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine. Circolazione sospesa per diversi minuti tra Pagano e Bisceglie Parole chiave: ...

Milano - dipendente Atm colpito con calcio di pistola scacciacani - : È stato trasportato in ospedale in codice verde. Il presunto aggressore avrebbe tentato la fuga, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine. Circolazione sospesa per diversi minuti tra Pagano e ...

A Milano è (e sarà) più smart attendere la metro : al via il Wi-Fi gratuito targato ATM e Fastweb : Fastweb e ATM hanno avviato la sperimentazione di una connessione Wi-Fi gratuita di cui possono beneficiare gli avventori della stazione Duomo di Milano L'articolo A Milano è (e sarà) più smart attendere la metro: al via il Wi-Fi gratuito targato ATM e Fastweb è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

ATM sta mettendo il WiFi gratuito nella metropolitana di Milano : Da oggi è disponibile nella stazione Duomo, ma l'obiettivo è coprire tutte e 113 le stazioni The post ATM sta mettendo il WiFi gratuito nella metropolitana di Milano appeared first on Il Post.

Milano - come accedere al wifi gratis dell’Atm in metropolitana : (Foto: Diletta Parlangeli) Dal 21 febbraio, chi si trova nelle banchine e nei mezzanini della stazione metro di Milano Duomo M1 e M3 può accedere al servizio wifi gratuito. A partire da marzo questa possibilità verrà estesa anche alla stazione di San Babila (M1) e ad aprile anche alla stazione Cadorna (M1 e M2). L’Azienda trasporti milanesi (Atm), grazie alla collaborazione con Fastweb, intende coprire l’intera rete meneghina. Lo scopo di questa ...

BIMBO DI 2 ANNI CADUTO SUI BINARI DELLA METRO A Milano/ Video - salvato dal 18enne Lorenzo e un agente Atm : BIMBO di 2 ANNI cade sui BINARI DELLA METRO: MILANO, salvato da un 18enne e un agente Atm. Alla fermata Repubblica, fermato in tempo il transito dei treni(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:30:00 GMT)