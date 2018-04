Milano | accoltellato in strada | giovane in prognosi riservata

liberoquotidiano

: Solaro, arrestato il vicino di casa dell'uomo accoltellato - masterx_iulm : Solaro, arrestato il vicino di casa dell'uomo accoltellato -

(Di venerdì 13 aprile 2018), 13 apr. (AdnKronos) - Un 31enne è ricoverato in, ma non sarebbe in pericolo di vita, all'ospedale San Carlo didopo essere statoin. E' successo nella notte, intorno alle 4, in via Eugenio Quarti, nel quartiere di Baggio, alla periferia Ovest del