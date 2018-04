Milano | 24 giovani ottengono cittadinanza italiana

L appello dell arcivescovo Delpini ai giovani 'Aiutatemi a riunire i pezzi di questa Milano frammentata' : 'Voi che vivete nei frammenti cominciate a considerare che c'è un'offerta di riconciliazione, di pace, di armonia': con queste parole l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini , si è rivolto ai ...

Milano - la crisi dei medici di famiglia : due giovani su tre rinunciano : Il medico di famiglia è eternamente bersagliato: i pazienti si lamentano per gli ambulatori aperti troppo poche ore al giorno , a Milano solo un paziente su tre riesce a vederlo in funzione per otto ...

Starbucks a Milano e il “metodo” don Rigoldi/ Giovani assunti in cambio della sua edicola sociale? (Le Iene) : Starbucks a Milano e il “metodo” don Gino Rigoldi a Le Iene. 20 Giovani assunti in cambio della sua edicola sociale? Il servizio di Gaetano Pecoraro sul piano del sacerdote(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Milano : nasce rete associazioni giovanili MiGeneration.Net : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Una rete di associazioni giovanili con la quale il Comune potrà confrontarsi per la stesura del nuovo ‘Piano Operativo Giovani’, dedicato alla fascia d’età tra i 12 e i 35 anni. Sarà questo l’obiettivo di MiGeneration.Net, il network che coinvolgerà i principali soggetti

I giovani leader del Ppe scoprono il modello Milano : Il progresso tecnologico ha il potenziale di rivoluzionare il mondo del lavoro come lo conosciamo ed è una straordinaria opportunità. Tuttavia, i nostri attuali sistemi di welfare possono rovinare tutto.Questo weekend Milano è stata al centro della riunione biennale dei presidenti del più grande movimento giovanile d’Europa, i giovani del Partito Popolare Europeo (YouthEPP). 120 giovani politici provenienti da 35 stati, inclusi i 28 ...

Milano : oltre duemila ragazzi allo sportello Informagiovani nel 2017 : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Sono oltre duemila i ragazzi che nel 2017 hanno frequentato lo sportello Informagiovani di via Dogana a Milano. Solo nel mese di gennaio 2018 sono stati 185 quelli che si sono rivolti agli operatori presenti per ricevere informazioni e assistenza su tematiche come lavor