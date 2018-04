Milan-Torino 0-1 | Borello stende i rossoneri | ai granata l' ottava Coppa Italia Primavera

Coppa Italia - Milan-Torino 0-1 : i Granata celebrano l'ottavo trionfo dopo 19 anni : Festa Granata a San Siro. Il Torino Primavera centra la sua ottava Coppa Italia di categoria, vincendo anche il match di ritorno per 1-0, dopo il 2-0 dello scorso venerdì al Filadelfia. Niente rimonta ...

Coppa Italia Primavera - Milan-Torino 0-1 : Borello regala vittoria e trofeo ai granata : MILANO - Finisce 0-1 grazie a uno straordinario gol di Borello all'81' la finale di ritorno di Coppa Italia Primavera tra Milan e Torino . Forti del 2-0 maturato nella partita di andata al Filadelfia, ...

Torino prepara corsa alle Olimpiadi nel 2026 - ma mai con Milano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Milan-Torino Primavera : diretta tv e probabili formazioni finale Tim Cup Video : Manca ormai pochissimo alla finale di Coppa Italia Primavera tra #Milan e Torino. Dopo il match di andata, terminato con il risultato di 2-0 in favore dei granata, i rossoneri sono chiamati ad una difficile rimonta per portarsi a casa il trofeo che manca ormai dalla stagione 2009/2010. Il retour match si giochera' questa sera, venerdì 13 aprile, con il calcio d'inizio fissato alle ore 20,30. finale Coppa Italia Primavera: probabili formazioni La ...

Supermercati aperti 25 aprile 2018 : negozi e centri commerciali di Roma - Milano - Napoli e Torino : In questo articolo vi forniremo le informazioni utili su quali saranno i Supermercati e centri commerciali che resteranno aperti il prossimo 25 aprile 2018. Come capita in ogni giorno festivo, anche in occasione della Festa della Liberazione non è facile trovare negozi in funzionamento e allora, prima di uscire di casa è opportuno controllare con attenzione la lista di tutte le attività commerciali aperte per questa festività. Per questo motivo ...

Primavera TIM Cup - la finale di ritorno Milan-Torino in diretta su Sportitalia : Rossoneri e granata si sfidano nella splendida cornice di San Siro per la finale di Primavera Tim Cup. Si riparte dal 2-0 dell'andata in favore del Torino. L'articolo Primavera TIM Cup, la finale di ritorno Milan-Torino in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lotto : Cade il 65 su Torino arriva il 60 su Milano : Nella quarta estrazione del Lotto di Aprile, Cade il 65 su Torino dopo 132 turni di assenze, il 60 su Milano diventa centenario, restano sempre 4 i centenari in corsa. Lotto, il 65 su Torino perde la vetta della classifica dei centenari del Lotto, e torna nel concorso del 10 aprile 2018, dopo 132 estrazioni a vuoto. In testa ai […] L'articolo Lotto: Cade il 65 su Torino arriva il 60 su Milano proviene da GiGi Lotto.