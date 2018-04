Milan | nell' anniversario cinese tante ombre e una luce | Gennaro Gattuso

Vermi a scuola nei pasti dei bambini nelle scuole di Treviglio e Milano : Le segnalazioni delle associazioni di genitori e il silenzio della società che si occupa del servizio. Milano Ristorazione: «Inviati gli insetti trovati all’interno delle confezioni al laboratorio di entomologia che li ha identificati e ha già segnalato la non conformità al fornitore» »

I sospetti sugli incendi nelle fabbriche del Milanese : Una scia di incendi sospetti sta coinvolgendo le aziende dell'hinteland di Milano. Nel 2018, quasi quattro roghi al mese. L'allarme di Legambiente

Fiera Milano : Carlo Antonelli nuovo ad Fiera Milano Media (2) : (AdnKronos) - Laureato in Giurisprudenza presso l'università degli studi di Genova, Antonelli ha lavorato come produttore culturale in differenti settori. Dal 1993 al 2003 è stato direttore artistico della Sugar Music di Caterina Caselli, in tempo per inventare i successi di Bocelli e Elisa. Dal 200

Intelligenza Artificiale nella Sanità del futuro : tavola rotonda all’Università degli Studi di Milano : L’Intelligenza Artificiale nella Sanità del futuro sarà il tema della tavola rotonda: “Cells, l’Ospedale del futuro” che si terrà mercoledì 18 aprile 2018, dalle ore 18.00 alle 19.30, presso l’Aula del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7, Milano). Un dibattito che esplora gli scenari della Sanità del futuro, indagando le relazioni tra innovazione e tecnologia e il ...

Milano - furto nella notte in corso Garibaldi : rubati pc con i file dei 5 Stelle : furto nella notte a Milano, in corso Garibaldi, all'agenzia di comunicazione Visverbi, una società di comunicazione e promozione mediatica - scrive il Corriere della...

Il Milan di Gattuso mette in vendita Zapata - Gomez - Antonelli e Mauri : Il Milan di Gattuso attende il verdetto della Uefa sul Settlement Agreement e anche notizie sul rifinanziamento a Elliott. Intanto si

Milano : tangenti nella sanità - da domani gli interrogatori : Due primari e il direttore sanitario dell'ospedale Pini e due primari del Galeazzi sono agli arresti domiciliari per corruzione nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità milanese -

Milano - tangenti nella sanità : fissati gli interrogatori : Milano, 11 aprile 2018 - Comincerano domani pomeriggio, con quello dell'imprenditore Tommaso Brenicci, gli interrogatori di garanzia delle sei persone arrestate nell'ambito dell' inchiesta sulla ...

Milano - tangenti nella Sanità : 6 arresti tra cui 4 primari : Il nucleo della polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha arrestato oggi sei persone: due primari dell'ospedale Galeazzi, due primari del Pini, un direttore sanitario e un imprenditore del settore delle apparecchiature sanitarie. Quest'ultimo è finito direttamente in carcere, mentre gli altri tre, tutti medici, sono agli arresti domiciliari. Sono tutti accusati di corruzione.L'inchiesta che ha portato a questi sei arresti è ...

Milano - tangenti nella sanità Arrestati primari e dirigenti del Pini e del Galeazzi : Due primari dell'ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un imprenditore è finto in cella nell'ambito di un filone di indagine ...

Corruzione nella sanità a Milano : sei arresti : Corruzione nella sanità a Milano: sei arresti Quattro primari e un direttore sanitario dei due ospedali milanesi sono agli arresti domiciliari, mentre un imprenditore è finito in cella nell’ambito di un filone di indagine sulla Corruzione. In una delle intercettazioni viene detto che “il Pini è l’ospedale più facile del mondo… perché non ci sono […]

Corruzione nella sanità a Milano : sei arresti : Quattro primari e un direttore sanitario dei due ospedali milanesi sono agli arresti domiciliari, mentre un imprenditore è finito in cella nell'ambito di un filone di indagine sulla Corruzione. In una delle intercettazioni viene detto che "il Pini è l'ospedale più facile del mondo... perché non ci sono gare".

Tangenti nella sanità a Milano. Soldi - regali e finte diagnosi : sei arrestati - anche 4 primari : Mazzette al Galeazzi e al Pini. Quattro primari e un direttore sanitario ai domiciliari, in manette il titolare di una società di Monza del settore sanitario che in una intercettazione dice del Pini: "Non ci sono gare se conosci il chirurgo"

Il gusto dell’arte - a Milano 50 opere celebri diventano un viaggio nella gastronomia (e anche delle ricette) : Still Life with Shellfish, Henri Matisse – Tartare di gamberi e capesante con limone, pepe rosa, erba cipollina Un vassoio con sopra una scodella con i gamberi crudi e una capasanta e lì vicino un limone tagliato a metà e un coltello. Un uomo che ha appena finito di arrotolare la pastasciutta grondante di sugo e avvicina la forchetta alla bocca. Un altro che mangia una fetta di carne aiutandosi con due mani di troppo. Una donna, pienotta ...