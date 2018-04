Milan | il primo anno di Yonghong Li “Torneremo grandi e vincenti” | e Fassone promette

Incidenti : car2go offre a tutti i suoi clienti un corso di primo soccorso realizzato dalla Croce Rossa di Milano : L’importanza di insegnare ai propri clienti quale comportamento adottare in caso di sinistro è da sempre un tema caro a car2go. Anche quest’anno, infatti, l’azienda leader nel campo del carsharing a flusso libero ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di prendere parte, gratuitamente, ad un corso di primo soccorso e prevenzione infortuni, realizzato dalla Croce Rossa di Milano. Da tempo, infatti, la Croce Rossa milanese è ...

Il primo archivio che raccoglie i quaderni scolastici di tutto il mondo : accade a Milano : Sono già state digitalizzate 30 mila pagine: quaderni di grammatica o di poesia, diari o semplici appunti, i documenti raccolti provengono da tutto il mondo e alcuni sono antichissimi. Così l’associazione quaderni Aperti racconta la storia: attraverso la voce dei bambini.Continua a leggere

Milano : primo Fintech Forum dedicato alle applicazioni della tecnologia blockchain : Bitcoin, certamente, ma non solo: la tecnologia denominata ‘blockchain’, ovvero la ‘catena di blocchi’ o ‘nodi’ che determina un innovativo sistema di certificazione trasparente e controllabile, sta invadendo altri ambiti e può risultare estremamente innovativa anche nell’economia reale: dagli atti senza più bisogno del notaio al trattamento dei dati sensibili, dalla filiera di qualità alla certificazione del Made in Italy. Di questo si parlerà ...

Mobilità sostenibile : il Comune di Milano assegna a ReFeel eMobility il primo servizio di Corporate car sharing “station based” elettrico : ReFeel eMobility, JV tra il Gruppo ReFeel e il Gruppo Building Energy, attivo nel settore del Corporate car sharing ecosostenibile, ha vinto la gara indetta dal Comune di Milano per l’assegnazione del primo “Corporate car sharing elettrico station based” presente sul territorio comunale, che ha l’obiettivo di fornire ad aziende, strutture alberghiere, campus universitari, centri direzionali e residenziali una soluzione di Mobilità flessibile ad ...

Pagelle/ Milan Sassuolo : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 31^ giornata - primo tempo) : Pagelle Milan Sassuolo: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo a San Siro nella partita per la trentunesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 21:52:00 GMT)

Coppa Italia Primavera : al Torino il primo atto - il Milan si arrende al Filadelfia : Le reti di Butic e Rauti lanciano i granata nella finale di andata. Venerdì prossimo ai rossoneri servirà un miracolo per ribaltarla a San Siro

Milano - Cisl primo sindacato in Atm. Cgil-Uil polemica sul sistema di voto - Usb «fantasma» anche nelle urne : Secondi, dopo la Cisl, per numero di preferenze ricevute, ma solo terzi, per numero di delegati sindacali eletti. Il paradosso, che riguarda la Uil, spicca dai risultati delle elezioni per il rinnovo ...

Mercato immobiliare - calo nel primo trimestre. Milano più cara di Roma - : Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio del portale immobiliare.it, nei primi tre mesi dell'anno, a livello nazionale i prezzi degli immobili residenziali sono scesi dello 0,2%. Tendenza riscontrata ...

Pagelle/ Milan-Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Recupero Serie A - primo tempo) : Pagelle Milan Inter: Fantacalcio, i voti con i migliori e i peggiori elementi in campo oggi a San Siro per il Derby della Madonnina, recupero della 27^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:34:00 GMT)

Quali emozioni di fronte ad un quadro? A Milano il primo studio che unisce arte e neuroscienze : L’esperimento è stato condotto nelle Gallerie d’Italia di Milano: l’obiettivo, stabilire Quali opere d’arte hanno il maggior impatto emotivo sullo spettatore. Caravaggio è uno dei più apprezzati.Continua a leggere

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - Dybala chirurgico con il suo sinistro - Bonucci il gol dell’ex nel primo tempo : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

Diretta / Juventus Milan Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : poche emozioni nel primo tempo : Diretta Juventus Milan Primavera: info streaming video e tv. Big match per la 24^ giornata del campionato giovanile: si torna in campo dopo la Viareggio Cup 2018.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:49:00 GMT)

Juventus - Allegri tra Milan e Real Madrid Lo scudetto è il primo obiettivo : TORINO - Passo dopo passo per non inciampare e non rovinare una stagione fino a questo momento strepitosa. Allegri chiede la massima concentrazione alla Juventus in vista del big match di domani sera ...

Milano - in servizio sulla linea 84 primo di 25 bus elettrici : San Donato Milanese , askanews, - Stesse dimensioni, stessa livrea e stesso numero di posti, ma un motore che quasi non lo senti. Se non fosse per la presa di corrente laterale e per le scritte sulle ...