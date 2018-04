Milan | Fassone | ' Sul mercato faremo 2-3 innesti Donnarumma resta | nessun obbligo di

Milan - l'ad Marco Fassone ai tifosi rossoneri : 'In estate due o tre acquisti importanti' : Marco Fassone , amministratore delegato del Milan , parla alla Gazzetta dello Sport a un anno dal closing che ha portato Yonghong Li alla guida della società rossonera. Lo fa dicendo che 'A livello gestionale pensavo avrei avuto qualche difficoltà in più, visto che era un primo ...

Fassone : 'Donnarumma titolare al Milan a lungo' : In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Fassone ha parlato del futuro del Milan e, in particolare, delle prossime strategie di mercato: 'Il Milan avrà un consolidamento della rosa. L'80-90% dei giocatori ha reso in linea, o sopra le ...

Calciomercato Milan - Fassone : annuncio acquisti e Donnarumma : ...delegato rossonero anticipa le strategie sul mercato Calciomercato Milan Fassone / L'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha ...

Milan - Romagnoli pronto per la finale di Coppa Italia? Intanto Fassone punta Callejon : Milan, Romagnoli- Come evidenziato dagli esami medici di ieri, Romagnoli dovrà star fermo circa un mese a causa di una lesione al bicipite femorale. Uno stop che costringerà Gattuso a correre ai ripari in vista di questo finale di stagione. Romagnoli, salvo colpi di scena, potrebbe tornare a disposizione per la finale di Coppa Italia […] L'articolo Milan, Romagnoli pronto per la finale di Coppa Italia? Intanto Fassone punta Callejon ...

Milan - GATTUSO RINNOVO 2021 / "Grazie per la fiducia - senza Fassone e Mirabelli non sarei qui" : MILAN, GATTUSO: il tecnico rossonero ammette che l'Inter è stata superiore nel derby di ieri, ma continua a sognare la Champions League. Intanto ancora voci sul suo RINNOVO di contratto.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:44:00 GMT)

Milan - ufficiale il rinnovo di Gattuso : le parole di Fassone e del tecnico : rinnovo del contratto per Gennaro Gattuso che si lega al Milan fino al 2021, ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: “Mi è stata data quattro mesi fa, quest’occasione. Sono contento di allenare questa squadra, devo ringraziare i ragazzi e spero di continuare come questi quattro mesi. Speriamo di fare le cose per bene e riportare il Milan dove è abituato a stare nella sua storia. Colgo l’occasione per un grandissimo in ...

Fassone : “Juve qualche gradino sopra ma Milan darà filo da torcere” : “Sappiamo le difficoltà di giocare allo Stadium, che la Juventus è certamente qualche gradino sopra di noi, ma cercheremo di giocare come abbiamo fatto le ultime, di dare filo da torcere e al novantesimo vediamo”. L’amministratore delegato del Milan Marco Fassone si esprime così in merito al big match di sabato prossimo che vedrà i rossoneri opposti alla Juventus all’Allianz Stadium. “In questo momento sappiamo che ...

Fassone : “futuro Milan è roseo” : “Quello che posso dire ai tifosi è che i progetti che sono partiti ad aprile 2017 sono perfettamente in tabella di marcia sia sul piano sportivo che extrasportivo, che la società sta andando avanti bene, addirittura un po’ meglio rispetto a quelli che erano i budget, in tutti i suoi progetti. Il futuro, a mio avviso, è roseo”. L’amministratore delegato del Milan Marco Fassone si esprime così sul futuro del club ...

Milan - Fassone : "Avanti meglio del previsto. Gattuso ha grandi meriti" : Marco Fassone, per tranquillizzare l'ambiente in fibrillazione per le vicende societarie, ha voluto fare chiarezza. E ai microfoni di Sky ha detto: "Il Milan sta facendo un suo processo di crescita ...

Fassone : “Il futuro del Milan è roseo - in campo e fuori” : "Credo che i tifosi possano avere fiducia nel futuro del Milan", ha spiegato il dirigente rossonero. L'articolo Fassone: “Il futuro del Milan è roseo, in campo e fuori” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fassone : 'Milan? Ho fiducia nel futuro' : ANSA, - MILANO, 27 MAR - "Mi sembra che siamo instradati bene, credo che i tifosi possano avere fiducia nel futuro del Milan". Così l'ad rossonero Marco Fassone sullo stato di salute della società. "...

Serie A Milan - Fassone : «Spirito giusto per affrontare la Juventus» : ... con qualche partita senza un gran gioco, in quel momento si era più sotto un treno che capaci di guardare con ottimismo al futuro" , ha ammesso Fassone ai microfoni di Sky Sport. "Poi - ha aggiunto -...

Milan - Fassone e Han Li cercano investitori a Londra : L'amministratore delegato del Milan e il braccio destro di Yonghong Li a Londra per presentare un piano di rifinanziamento del debito contratto con il fondo Elliot. L'articolo Milan, Fassone e Han Li cercano investitori a Londra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.