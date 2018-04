Migranti | Morcellini | narrazioni media intreccino drammi quotidiani e soluzioni

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) Roma, 13 apr. (AdnKronos) – “Isono diventati portavoce involontari dell’insicurezza sociale, enfatizzando la nostra propensione a trasferire sugli altri i problemi, a rinunciare ai dati di realtà, a inventare una vera e propria retorica che non è soltanto una sovrastruttura comunicativa, ma una produttrice di realtà della quale finiamo per non essere contenti senza sapere che abbiamo cominciato noi”. Secondo il Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Mario, intervenuto all’incontro dedicato a immigrazione e comunicazione nell’ambito del Festival Internazionale del giornalismo di Perugia, la cultura rappresenta “l’estrema difesa che abbiamo per rompere le bolle dell’ignoranza e dell’assuefazione ai luoghi comuni, troppo spesso diffusi e veicolati anche attraverso il linguaggio ...