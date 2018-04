Microsoft Launcher | nuovo aggiornamento per la versione beta

Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 4.7.5 con alcune novità : Il team di Microsoft Launcher ha rilasciato un nuovo aggiornamento di questa popolare applicazione per smartphone Android. Scopriamo cosa è cambiato L'articolo Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 4.7.5 con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Launcher si aggiorna con lo sfondo personalizzato e prestazioni migliorate : Microsoft Launcher si è appena aggiornato sul Google Play Store per tutti gli utenti in possesso di uno smartphone Android arrivando alla versione 4.7.5.41601. Changelog sfondo personalizzato giornaliero: Cambia lo sfondo giornalmente non solo da Bing, ma anche utilizzando il tuo set personalizzato di immagini. Notifiche badge: Verifica le notifiche delle app con dei badge specifici per ognuna di esse. Notifiche del calendario sulla schermata ...

Microsoft Launcher : migliorate le prestazioni e risolti diversi bug [Beta] : Microsoft ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento sul Google Play Store per tutti gli utenti iscritti al programma preview del proprio Launcher. La nuova versione, numerata 4.7.5, dovrebbe migliorare di molto le prestazioni dell’app con una maggiore velocità e reattività in generale. Non mancano inoltre, una marea di bug corretti come quello relativo al contatore dei badge delle notifiche che a volte impazziva e quello che ...

Microsoft Launcher si aggiorna per Android - introdotto lo sfondo giornaliero personalizzato : Breve comunicato per informarvi che l’app Microsoft Launcher si è aggiornata sul Play Store per tutti gli smartphone Android. La nuova versione è numerata 4.7.0.40991. Changelog sfondo personalizzato giornaliero: Cambia lo sfondo giornalmente non solo da Bing, ma anche utilizzando il tuo set personalizzato di immagini. Notifiche badge: Verifica le notifiche delle app con dei badge specifici per ognuna di esse. Notifiche del calendario ...

Microsoft Launcher si aggiorna per Android - introdotto lo sfondo giornaliero personalizzato : Breve comunicato per informarvi che l’app Microsoft Launcher si è aggiornata sul Play Store per tutti gli smartphone Android. La nuova versione è numerata 4.7.0.40991. Changelog sfondo personalizzato giornaliero: Cambia lo sfondo giornalmente non solo da Bing, ma anche utilizzando il tuo set personalizzato di immagini. Notifiche badge: Verifica le notifiche delle app con dei badge specifici per ognuna di esse. Notifiche del calendario ...

Microsoft Launcher beta per Android si aggiorna alla versione 4.7 con diverse novità : Il team di Microsoft ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di Microsoft Launcher beta per Android, portando così l’app […] L'articolo Microsoft Launcher beta per Android si aggiorna alla versione 4.7 con diverse novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Microsoft Launcher per Android : si aggiorna la versione beta con l’integrazione con Cortana : Microsoft continua a sfornare nuovi aggiornamento per il proprio Launcher sviluppato per piattaforma Android. L’ultimo update è stato rilasciato soltanto ieri. La nuova versione, numerata 4.6.0.40143, è disponibile attualmente solo e soltanto per gli utenti iscritti al programma di beta test e introduce, oltre ai fix di bug, alcune novità tra cui l’integrazione con l’assistente vocale di casa Redmond. Changelog Microsoft ...

Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 4.6 e arriva Cortana : Gli sviluppatori di Microsoft Launcher hanno rilasciato un nuovo aggiornamento di questa popolare app Android, portandola alla versione 4.6.0.40143 beta L'articolo Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 4.6 e arriva Cortana è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.