“Mi costringevano a farlo perché sono gay” Costantino della Gerardesca choc | un racconto

caffeinamagazine

: @AlRobecchi Mica vanno a lavorare con la pistola puntata alla tempia, i fattorini e non è un fatto di oggi: 25 anni… - tuccaplozio : @AlRobecchi Mica vanno a lavorare con la pistola puntata alla tempia, i fattorini e non è un fatto di oggi: 25 anni… - criz_bi : @salzheimer Veronicaciccone, che trauma. Ti credo,ricordo con orrore quando da piccola mi costringevano a cantare '… - gdrkaitlyn : che mi costringevano a fare la prostituta ma non mi dispiaceva . quanto fsccio schifo -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Un’intervista decisamente toccante, in cui ha ripercorso la sua infanzia e parlatodifficoltà di far accettare a tutti la sua omosessualità, una battaglia che gli è costata più di quanto si potrebbe pensare. “finito in un collegio di destra, molto autoritario. Avevano capito che ero omosessuale e mi punivano per questo. Avevo 15 anni. Per temprarmi mi hanno fatto correre sulla neve a piedi scalzi. Cose simili, a cui mi ribellavo. Lì è iniziato il mio malessere”. A parlare, in un’intervista al Corrieresera, èGherardesca che ha deciso di ripercorrere la giovinezza, a partire dal rapporto con padre assente e dalla famiglia “matriarcale” in cui è cresciuto, che gli ha insegnato a rispettare le donne. Poi il periodo più buio, cominciato con un malessere interiore, e proseguito con gli attacchi di panico e infine ...