Metro B1 | a giudizio 2 dirigenti di Roma Metropolitane | “Danno da 10 milioni”

(Di venerdì 13 aprile 2018) Un premio di accelerazione da 22 milioni ai costruttori per consegnare l’opera nel ritardo già previsto. La Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti ha rinviato a(con un “atto di citazione”) duedipolitane – la società del Comune diche fa da stazione appaltante per le grandi opere – in virtù di un’ipotesi di danno erariale pari a 9.975.000 euro nell’ambito della costruzione dellaB1, il ramo della linea B capitolina che collega Piazza Bologna a Piazzale Jonio. I magistrati contabili contestano al responsabile unico del procedimento, Piero Lattanzi, e al direttore dei lavori, Andrea Sciotti, l’assegnazione di un incentivo preventivo alla societàB1 Scarl (partecipata dal gruppo Salini-Impregilo) che potesse permetterle di anticipare la consegna dell’opera in virtù di una imprevista partenza ritardata dei lavori. Secondo ...