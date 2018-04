Meteo | weekend con qualche pioggia | ma la prossima settimana arriva il caldo

Previsioni Meteo - intensa sciroccata in arrivo nel weekend al Centro/Sud con punte massime fino a +28/30°C; a seguire instabilità via via in aumento : 1/13 ...

Meteo Italia - che tempo farà il prossimo weekend (14-15 aprile) : Dopo una settimana di tempo instabile un po’ in tutta Italia, continua l’altalena tipicamente primaverile tra bassa e alta pressione anche nel prossimo weekend. Se venerdì e sabato l’ampia depressione presente sull’Europa centro-occidentale tenderà gradualmente ad attenuarsi, nella giornata di domenica l’Italia sarà tagliata in due dal maltempo: piogge e temporali al nord-ovest; sole e temperature da inizio estate ...

Meteo - dopo il weekend soleggiato torna il maltempo : settimana segnata da due perturbazioni : Piogge e temporali sull'Italia. Intensi rovesci e temporali attesi in diverse regioni del Centro-Nord. I Meteorologi lanciano l’allerta anche per il Lazio, con temporali forti che potranno colpire la Capitale.Continua a leggere

Meteo - weekend soleggiato ma da domenica sera torna la pioggia : "Passati gli effetti della prima perturbazione di aprile ci aspetta una fase stabile e soleggiata almeno fino a domenica sera quando poi tornerà la pioggia a partire dalla Sardegna": a dirlo è il ...

Meteo - un weekend dal "profumo d'estate" : da domenica sera torna la pioggia : Sarà un weekend all'insegna del cielo azzurro e delle temperature miti. “Passati gli effetti della prima perturbazione di Aprile ci aspetta una fase stabile e soleggiata almeno fino a domenica sera quando poi tornerà...

Meteo weekend. Torna l’alta pressione - sole prima del maltempo : domenica pioverà : L'anticiclone spinge verso il Belpaese, garantendo una fase Meteo più stabile. Un intervallo in pieno stampo primaverile (sole e 24° a Sud) tuttavia breve: un peggioramento è atteso dal tardo pomeriggio di domenica in Sardegna e nell’estremo Nordovest.Continua a leggere

Meteo Italia - che tempo farà il prossimo weekend (7-8 aprile) : Chi è amante delle gite fuori porta sa che il Meteo ci ha riservato negli ultimi anni un classico intramontabile: beltempo durante tutta la settimana, vento e pioggia tra sabato e domenica. Una brutta tradizione primaverile che sembra essere soltanto un lontano ricordo, lasciandoci un quadro diametralmente opposto nel 2018: piogge e temporali durante i giorni feriali; sole e caldo nel weekend. Queste sono le previsioni del Centro Epson Meteo per ...

Previsioni Meteo - torna l’anticiclone : verso un fantastico weekend di sole in tutt’Italia. Poi - però - cambia tutto : 1/23 ...

Meteo - tregua nel weekend - ma durerà poco : La tanto attesa primavera sembra essere arrivata (veramente). Torna infatti a splendere il sole sull'Italia, dopo le perturbazioni che hanno portato freddo e pioggia in diverse regioni dopo le festività...

F1 - GP Bahrein 2018 : le previsioni Meteo per il weekend. Sole cocente a Sakhir - problemi per le gomme? : Nel weekend del 6-8 aprile si disputerà il GP del Bahrain, seconda prova del Mondiale F1 2018. Si torna in pista dopo la gara di Melbourne vinta da Sebastian Vettel grazie a un’ardita tattica della Ferrari che ha così sconfitto Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo cerca un pronto riscatto, il tedesco vuole la doppietta per continuare a sognare in grande. Il meteo non condizionerà il fine settimana, le previsioni sono estremamente ...

Meteo - torna il bel tempo : weekend di sole poi di nuovo pioggia : Nelle prossime ore le nuvole lasceranno sempre più spazio al sole sull'Italia. Grazie all'alta pressione, avremo un weekend primaverile, ma poi tornerà la pioggia.Continua a leggere

MotoGP - GP Argentina 2018 : le previsioni Meteo per il weekend. Timido rischio pioggia : Nel weekend del 6-8 aprile si disputerà il GP di Argentina, seconda prova del Motomondiale 2018. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, i piloti si sfideranno per la vittoria: Andrea Dovizioso cerca il bis dopo il successo in Qatar, Marc Marquez vuole timbrare il cartellino per la prima volta, Valentino Rossi cerca il colpo di mano, attenzione alla voglia di rivalsa di Maverick Vinales e Jorge Lorenzo. Il meteo potrebbe condizionare il fine ...

Meteo : in Lombardia weekend pasquale con il sole : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – Fino a domani una saccatura atlantica transita sul Nord Italia apportando una fase di tempo instabile e perturbato sulla Lombardia, assieme ad un lieve calo termico in quota. Domenica e lunedì, però, una dorsale anticiclonica riporterà condizioni di tempo più stabile. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Archiviate le festività pasquali, per martedì ...

