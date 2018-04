METAL MAX XENO arriva su PS4

gamerbrain

(Di venerdì 13 aprile 2018) NIS America è lieta di annunciare cheMAXverrà lanciato su PlayStation 4 questo autunno in Europa e Nord America. Quest’anno è il 25° anniversario del franchise diMax eMAXritorna alle origini con la sua storyline e il suo stile di combattimento ibrido tank/human.MAXapproda su PS4 L’umanità è sull’orlo dell’estinzione. Mezzo secolo fa, un computer madre noto come NOA divenne senziente e distrusse quasi tutto il genere umano. La portata distruttiva di NOA ha persino ridotto in macerie la più grande metropoli asiatica, TOKIO. Esplora questa terra desolata vestendo i panni di Talis, una vittima in questo conflitto, mentre cerca alleati e spera in una vendetta per vincere la guerra contro le macchine. Caratteristiche Principali: Personalizza il tuo Carro Armato – Esplora ...