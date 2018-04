Mercato Milan - la dirigenza è scatenata : ecco tutte le trattative in ballo : La dirigenza rossonera sta cercando di prepararsi al meglio per la prossima sessione di Mercato monitorando molte situazioni interessanti, sul panorama del calcioMercato italiano ed estero. A dire il vero, però, la campagna acquisti del Milan è già iniziata con due acquisti chiusi a parametro zero dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Dal prossimo luglio infatti sia Pepe Reina (esperto portiere del Napoli), che Strinic saranno agli ...

CalcioMercato Milan - Fassone annuncia tre colpi per la prossima stagione : Calciomercato Milan – Brutto passo falso per il Milan nella gara di campionato contro il Sassuolo, la dirigenza pensa alla prossima stagione, importanti indicazioni di Fassone in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’: “A livello gestionale pensavo avrei avuto qualche difficoltà in più, visto che era un primo anno di rodaggio. L’azienda cinese è partita, siamo gli unici ad avere una company in loco con un ...

Milan - Fassone : 'Sul Mercato faremo 2-3 innesti. Donnarumma resta - nessun obbligo di cedere i big' - : ... ma, intervistato da La Gazzetta dello Sport , l'amministratore delegato rossonero Marco Fassone ha tranquillizzato i tifosi, preoccupati non solo sul piano tecnico, ma anche per le voci sulla ...

CalcioMercato Milan - Fassone : annuncio acquisti e Donnarumma : ...delegato rossonero anticipa le strategie sul mercato Calciomercato Milan Fassone / L'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha ...

Mercato : l'Inter punta un altro laziale - il Milan ha nel mirino un attaccante Video : Inter e Milan sembrano destinate a darsi battaglia [Video] nel corso del prossimo calcioMercato estivo. Infatti, nonostante al momento il Mercato sia ufficialmente chiuso, entrambe le societa' starebbero gia' mettendo nel mirino nuovi calciatori, per assicurarsi i rinforzi richiesti dai rispettivi allenatori. Obiettivi incrociati Fra gli obiettivi in comune delle due societa' Milanesi, ci sarebbero Paulinho del Vasco da Gama e Politano del ...

CalcioMercato Milan - Suso piace al Napoli. Lo spagnolo interessa anche all'estero : Domenica alle 15.00 a San Siro la sfida Milan-Napoli. In campo ci sarà anche Suso, che come lo scorso anno interessa alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Lo spagnolo per caratteristiche tecniche è ...

Napoli - asse di Mercato con il Milan : coinvolti 4 giocatori : Dal sicuro partente Reina al sogno rossonero Callejon, che andrebbe a sostituire Suso, vecchio pallino di De Laurentiis, a sua volta attratto dalla duttilità di Calabria: tutto sul maxi intrigo tra i ...

CalcioMercato Milan - vicino il 'nuovo Ronaldo : super colpo di Mirabelli? Video : Il #Milan sta gia' lavorando per la prossima sessione di #Calciomercato estivo e sta monitorando alcuni talenti del calcio brasiliano. In particolare, il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli ha messo gli occhi su Paulinho, talentuoso attaccante di soli diciotto anni, che sta disputando una stagione straordinaria con la maglia del Vasco da Gama, storico club brasiliano di Rio de Janeiro. Il giovanissimo talento è cresciuto nelle ...

CalcioMercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

Derby di Mercato : Inter e Milan si sfidano per un attaccante - servono 30 milioni Video : E' nato il 15 Luglio del 2000 e ha gia' fatto impazzire la Milano calcistica: il brasiliano Paulinho attualmente in forze al Vasco Da Gama è entrato nelle mire di Inter e Milan. L'attaccante brasiliano a soli 17 anni è considerato uno dei talentini del calcio mondiale e fara' sicuramente discutere il suo possibile trasferimento nelle prossime sessioni di mercato. [Video] Paulinho, la nuova stella brasiliana Il giovane attaccante riesce a ...

Milan - Gattuso : 'Mercato - non rivoluzione' : CARNAGO , VARESE, - Con il nuovo contratto di tre anni, Rino Gattuso ha un orizzonte più lungo, si dice ' più incazzoso, con più voglia ' e sente ' più pressione addosso '. Sfumato il ritorno in ...